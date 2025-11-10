"A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente", diz Lula na abertura da COP30; siga ao vivo

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, começa nesta segunda-feira (10), em Belém, no Pará, e segue até o dia 21

em Belém, no Pará, e segue até o dia 21 Pela primeira vez, o evento mundial ocorre no coração da Amazônia , bioma essencial para a regulação do clima do planeta

, bioma essencial para a regulação do clima do planeta Cerca de 50 mil pessoas participam do encontro, que discute temas como transição energética e seu financiamento , e adaptação às mudanças climáticas

participam do encontro, que discute temas como , e adaptação às Durante a COP30, os países terão de divulgar quanto planejam reduzir suas emissões de carbono até 2035 e as políticas que os levarão até lá

Acompanhe as últimas informações em tempo real:

O que está na pauta

Até 21 de novembro, o Brasil sedia em Belém, no Pará, a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) com a missão de reafirmar o protagonismo na agenda climática global.

Voltam à pauta soluções para questões ambientais e sociais, como a descarbonização e os impactos do aquecimento global nas populações vulneráveis, a partir de políticas públicas eficientes e de acordos diplomáticos.

Na Cerimônia Oficial de Abertura da Pré-COP, realizada em 13 de outubro, em Brasília, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que a meta do governo é alcançar o "desmatamento ilegal zero até 2030". Já no dia 20 de outubro, em cerimônia oficial com diplomatas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou compromissos climáticos, disse que esta será a "COP da verdade" e defendeu a “justiça climática”.

— Muitos países ainda precisam apresentar as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). É preciso um compromisso real de financiamento por parte das nações que mais poluíram ao longo dos últimos 200 anos — disse Lula.

O prazo para a entrega das NDCs, que são metas climáticas apresentadas por cada país signatário do Acordo de Paris, contendo planos de redução de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas, encerrou-se em setembro.

O Brasil foi o segundo país a apresentar a sua NDC, em novembro do ano passado, com a meta de reduzir todos os gases do efeito estufa entre 59% e 67% até 2035, em comparação aos níveis de 2005.

Mercados de Carbono

Durante a COP30, o Ministério da Fazenda deve propor a criação da Coalizão Aberta para Integração dos Mercados de Carbono. A iniciativa visa a harmonizar padrões e conectar diferentes sistemas de comércio de créditos de carbono já existentes, com o objetivo de gerar liquidez, previsibilidade e transparência no setor.