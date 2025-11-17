COP30: Lula viajará a Belém para negociações finais da conferência

Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta quarta-feira (19) a Belém para a reta final de negociações da COP30. A agenda do petista na capital do Pará ainda está sendo definida.

O retorno do presidente à cúpula foi informado por meio de uma carta lida pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, neste domingo (16), segundo o g1.

"Voltarei a Belém no dia 19 de novembro para encontrar o Secretário Geral da ONU (António Guterres) em um esforço conjunto para fortalecer a governança do clima e do multilateralismo", disse o presidente no documento.

No texto, o líder do Executivo afirma ser necessário um mapa do caminho para a transição energética e o fim do desmatamento ilegal.

Entre os temas pendentes estão o financiamento das ações para combater a crise climática, o comércio internacional e as metas para conter a crise, além de acordos bilaterais e definições de relatórios para cada país demonstrar as suas ações.

A COP30 vai até a sexta-feira (21). Os negociadores estão na reta final de discussão sobre a declaração que será divulgada ao término do evento.

Semana de viagens

Lula deve voltar a Brasília ainda na quarta-feira (19), conforme apurou o Estadão/Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Será uma semana de várias viagens do chefe do Executivo. Nesta terça-feira (18), viaja ao Tocantins, onde participa da inauguração de uma ponte que liga o Estado ao Pará. O petista retorna a Brasília na própria terça, onde terá despachos rotineiros à tarde.

Na quinta-feira, viaja a São Paulo para participar de um evento da Semana do Automóvel, no Anhembi, à noite. Ao fim de sua participação, vai direto a Johannesburgo, na própria quinta à noite.

A previsão, segundo fontes ouvidas pela reportagem, é que o presidente chegue à África do Sul na sexta à tarde e se encontre com o presidente Cyril Ramaphosa no mesmo dia. No sábado e no domingo, participa da cúpula do G20.