COP30: entenda os principais conceitos e siglas sobre sustentabilidade e mudanças climáticas

Debates da COP30 ocorrem nos próximos dias. Raimundo Pacco/COP30 / Divulgação

Termos relativos à sustentabilidade farão parte do noticiário e dos debates nos próximos dias de COP30, que ocorre em Belém, no Pará. Fique por dentro de terminologias, eventos relevantes, conceitos e siglas que vão ajudar a entender os rumos que o mundo está tomando em relação à preservação, em última instância, da vida humana no planeta.

Acordo de Paris

O documento foi criado durante a COP21, na capital francesa, em 2015. Como está completando uma década, deve estar entre os assuntos mais comentados desta edição.

O objetivo é combater as alterações climáticas, com os 196 países signatários assumindo compromissos de redução de emissão de gases de efeito estufa.

Biocombustíveis

Produzidos a partir de matéria-prima orgânica e renovável, de origem animal ou vegetal, são alternativa aos combustíveis fósseis, pois não deixam pegada de carbono. A adoção dos biocombustíveis ajuda a alcançar, por exemplo, a meta do Acordo de Paris.

Outro motivo para que seja bastante comentado durante a COP30 é o fato de o Brasil ser o segundo maior produtor do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

COP

Pode parecer uma velha conhecida, mas o significado não é lembrado a todo instante. A sigla vem de Conference of the Parties (Conferência das Partes, em inglês).

Trata-se do principal órgão das Nações Unidas em relação a mudanças climáticas, instituído em 1992, no encontro promovido no Rio de Janeiro que, entre outros nomes, também ficou conhecido como Eco 92.

Economia circular

Conceito que tem por base a manutenção de produtos e materiais em uso pelo maior tempo possível. A ideia traz diversas mudanças, desde a concepção de novos produtos, com maior durabilidade e posterior reutilização com outras finalidades, até técnicas de reaproveitamento e reciclagem.

Além disso, tem o incentivo para que as pessoas adotem a prática no dia a dia, reduzindo o desperdício.

ESG

Bastante debatido no âmbito corporativo, o conceito reúne as questões ambientais, sociais e de governança (do inglês Environment, Social and Governance – ESG). Consiste em um olhar integral sobre um negócio ou projeto, tornando-o mais sustentável em todos os aspectos.

Greenwashing

Ocorre quando determinadas organizações ou governos buscam reforçar uma imagem positiva se mostrando como aliados do ambiente. São discursos e campanhas com teor de responsabilidade ambiental, mas que na prática não se sustentam.

IPCC

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (do inglês Intergovernmental Panel on Climate Changes – IPCC), com sede em Genebra, na Suíça, tem a incumbência de sintetizar e divulgar as informações mais avançadas sobre o assunto para todo o mundo.

Ele foi criado em 1988, pelas Nações Unidas, e trabalha no prédio da Organização Meteorológica Mundial.

Protocolo de Kyoto