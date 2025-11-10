Ambiente

Entrevista
Notícia

“Consciência ecológica é urgente e vital”, diz pesquisador e presidente da Agapan

Heverton Lacerda, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural fala sobre os principais temas que devem pautar a COP30 e reflete sobre como as desigualdades sociais agravam os impactos da emergência climática

Bianca Zasso

