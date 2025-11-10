“Consciência ecológica é urgente e vital”, diz pesquisador e presidente da Agapan

COP30 começa nesta segunda-feira em Belém, no Pará. Governo do Pará / Divulgação

Realizar a COP30 em Belém, às portas da Amazônia, traz ao Brasil uma responsabilidade que vai muito além das questões ambientais. É o que avalia Heverton Lacerda, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), entidade ambientalista sem fins lucrativos fundada em Porto Alegre em 1971.

Jornalista e pesquisador na área de jornalismo ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Lacerda vê no encontro a oportunidade de colocar as lideranças globais frente a frente com a realidade da crise climática.

Em entrevista, ele comenta os principais temas que devem pautar a COP30 e reflete sobre como as desigualdades sociais agravam os impactos da emergência climática.

Heverton Lacerda é jornalista e pesquisador. Diogo Sallaberry / Divulgação

Na sua avaliação, qual é a principal responsabilidade política e moral do Brasil ao receber este evento na região amazônica?

A COP30 ser realizada na Amazônia é um fator icônico, que coloca as lideranças mundiais dentro de um dos contextos mais importantes da discussão em torno da crise climática e da degradação ambiental. No entanto, o que mais importa são as definições políticas que serão tomadas no encontro. O papel de liderança do Brasil é fundamental, mas o país não conseguirá fazer nada significativo se não tiver apoio das grandes potências econômicas.

Quais são os principais desafios ambientais que o país precisa resolver internamente para demonstrar credibilidade internacional?

Encaminhamentos como a ampliação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) podem ser vistos com bons olhos pela governança global. No entanto, iniciativas como essa não podem ser executadas sem levar em conta a necessidade de resolver os problemas de injustiça social e climática.

A questão do modelo agrícola baseado em queimadas, desmatamento, supressão de vegetação nativa, desrespeito a áreas de preservação permanente e propostas que buscam desmontar a legislação ambiental são alguns dos grandes desafios internos do Brasil.

Entre os principais temas da COP está o financiamento dos países desenvolvidos aos em desenvolvimento. Que valor você considera justo para que o Brasil e a Amazônia possam avançar na preservação climática?

Se compararmos apenas os países, sem considerar as desigualdades de emissões entre as camadas socioeconômicas de cada um deles, encontramos resultados que apontam para as nações consideradas desenvolvidas como sendo as maiores responsáveis pelas emissões acumuladas de Gases de Efeito Estufa (GEE) ao longo da história. Antes de definir um valor, é preciso ter em mente que toda a população que melhora seu poder aquisitivo consome mais e contribui mais para o aquecimento global. Para haver justiça climática, é preciso que as camadas econômicas mais ricas consumam menos. Isso está diretamente relacionado à justiça fiscal, que pode ajudar a redistribuir melhor a renda.



A bioeconomia é frequentemente citada como a solução para a Amazônia. Na prática, como garantir que essa economia seja realmente inclusiva e não replique modelos que beneficiam apenas grandes corporações?

As comunidades precisam estar sempre atentas e envolvidas com esses assuntos. Isso está relacionado às escolhas de representações nos parlamentos e governos, pois são as prioridades apontadas pela classe política que podem pender a balança para o lado das comunidades ou para o lado das corporações. Comunidades atentas e unidas podem defender seus direitos e contar com o apoio de políticos que defendam o empoderamento social. Já o contrário pode criar impactos sociais sem distribuição de renda, onde os problemas são socializados, enquanto o lucro é privatizado.

Após a COP30, como garantir que os compromissos ambientais assumidos não se percam? Quais mecanismos de fiscalização e transparência são essenciais para monitorar o progresso?

Precisamos de muita transparência e informação qualificada. O papel do jornalismo é fundamental. É preciso uma cobertura mais qualificada e perene para combater a desinformação e ajudar a população a entender o que está em jogo, que é a sobrevivência de muitas espécies, inclusive a humana. Diante das pressões políticas e econômicas, os compromissos assumidos nas conferências climáticas são sempre o mínimo aceitável e estamos muito aquém do ideal.

Qual deve ser o papel da sociedade civil e de movimentos ambientalistas como a Agapan para garantir que as decisões tomadas na COP30 se traduzam em políticas públicas concretas?