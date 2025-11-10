Conheça a Maloca, a plataforma que vai conectar a COP de Belém com o mundo em sete idiomas

Plataforma virtual Maloca permitirá que pessoas de todo o mundo acompanhem, em tempo real e com avatares interativos, as atividades públicas da COP30. Reprodução / COP30

Inspirada nas tradicionais cabanas indígenas da Amazônia, a plataforma virtual Maloca permitirá que pessoas de todo o mundo acompanhem, em tempo real e com avatares interativos, as atividades públicas da COP30.

Desenvolvida pela Route to Belém, iniciativa conjunta entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério das Relações Exteriores, a ferramenta imersiva oferece 20 ambientes virtuais em sete idiomas, ampliando o alcance e a participação global na conferência sobre o clima que será realizada em Belém.



A Maloca permite assistir a vídeos, apresentações e aos principais eventos públicos da COP30. Nela, os avatares podem conversar em árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol, além, claro, do português.

Ao todo, serão 20 Malocas com diferentes ambientes. Segundo o coordenador técnico da Route to Belém, José Miguez, o ambiente virtual começou a ser construído em 2023 e foi pensado como forma de oferecer mais possibilidades do que apenas o streaming.

— A Maloca permite a participação híbrida de pessoas em Belém e, ao mesmo tempo, em diversas partes do mundo que tenham interesse em um tema específico como adaptação ou mitigação, além de ser um ambiente imersivo.

Macaozinho

A Route to Belém criou também o Macaozinho, chatbot com inteligência artificial (IA) que funciona como assistente para os participantes. Segundo Miguez, o auxiliar é representado pela figura de uma arara e foi treinado com informações oficiais da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

O chatbot se comunica em mais de 50 idiomas, mas não responderá diretamente sobre o que estiver ocorrendo nas negociações porque sua base foi alimentada com decisões e acordos anteriores ao evento. No entanto, os criadores entendem que ele vai ser importante para tirar dúvidas sobre siglas e outros dados trazidos pelos palestrantes.





Mais do que inovações efêmeras que marquem a passagem da COP pelo Brasil, a ideia é consolidar as novas possibilidades para o futuro.

— A presidência brasileira começa no primeiro dia da COP em Belém e termina no primeiro dia da COP31.

A Maloca estará ativa até março de 2027 com a presidência brasileira, e a ideia será passar todas as plataformas para o Secretariado da UNFCCC como legado da presidência brasileira – conclui Miguez.