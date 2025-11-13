Ambiente

Sustentabilidade
Notícia

Composteira da PUCRS que serviu de modelo para a COP30 começa a gerar adubo; entenda

Equipamento fica na Central de Resíduos da universidade e já evitou o envio de 20 toneladas de lixo para aterros sanitários

Fernanda Polo

