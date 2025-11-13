Composteira da PUCRS que serviu de modelo para a COP30 começa a gerar adubo; entenda

Referência para o modelo utilizado na COP30, o sistema de compostagem da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) gerou a primeira leva de adubo no último mês. O equipamento foi instalado em novembro de 2024 na Central de Resíduos da instituição.

Após um representante da prefeitura de Belém (PA) visitar o projeto em Porto Alegre, o modelo foi replicado em tamanho maior na capital paraense, onde está sendo utilizado para dar destino aos resíduos gerados durante a conferência global. Ambos foram criados pela startup gaúcha Igapó, localizada no Tecnopuc.

Até o momento, a iniciativa na PUCRS já evitou o envio de 20 toneladas de resíduos para aterros.

O objetivo é desviar o lixo enviado a aterros e, com isso, diminuir a emissão de gases do efeito estufa. O processo também auxilia nos cuidados com a natureza na própria instituição.

— A nossa finalidade é reduzir a quantidade de resíduos que enviamos para o aterro sanitário. Então, fomos atrás de uma solução para isso. Uma solução foi a composteira. A PUCRS gera, trabalha o resíduo e devolve para a natureza em forma de nutriente — explica Izabel Brandão, assessora da Pró-Reitoria de Administração e Finanças e gestora do Núcleo de Sustentabilidade Ambiental.

O equipamento realiza o tratamento de resíduos orgânicos. A universidade coleta o material de três restaurantes localizados em seu complexo. São cerca de 200 quilos de restos de alimentos inseridos diariamente na composteira, além de outros materiais como folhas secas, que representam ⅕ do volume. Depois de aquecido e decomposto, o produto é transferido para um minhocário, onde as minhocas completam o processo e transformam o material em adubo orgânico. Por fim, é feita a raspagem do adubo já estabilizado.

Foram seis meses de abastecimento até o início da produção do fertilizante natural. Pequenas porções de adubo foram produzidas nos últimos meses para testes, mas a raspagem em maior escala foi iniciada recentemente e passará a ser realizada todas as semanas.

O material resultante é totalmente utilizado, sem perdas. A primeira leva será utilizada para jardinagem na universidade.

Embora tenha impacto indireto na diminuição das despesas com produtos de jardinagem, o principal ganho é o cuidado com o meio ambiente, conforme Izabel.

— A nossa preocupação realmente é cuidar do meio ambiente.

Central de Resíduos da PUCRS

Todos os resíduos orgânicos recicláveis, pilhas e baterias, resíduos perigosos e biológicos gerados na universidade vão para a Central de Resíduos, de onde são enviados a empresas especializadas. A infraestrutura de gestão ambiental funciona desde 2017.

O local é dividido em áreas de armazenamento temporário e triagem de recicláveis. O espaço conta com compactador, pesagem e containers para produtos específicos.

Recicláveis como madeira, papel, metal e vidro são separados e prensados. Outros materiais, como caliça, são colocados em contêineres. Todos são vendidos a empresas de transporte e destinação, gerando créditos a serem abatidos dos valores dos serviços.

Vinculada a uma instituição de ensino, a central também exerce um importante papel de educação ambiental e recebe a visita de escolas. A PUCRS também tem trabalhado para a conscientização dos colaboradores em relação à separação.

— Como nós engajamos o colaborador? Trazendo aqui. Abrimos um saco azul que seria só de reciclável e mostramos para ele o que tem dentro. Não tem só reciclável. O saco preto, se tiver uma garrafinha dentro, vai para o aterro mesmo assim, porque ninguém abre o saco preto. Lá é para ter resíduo de banheiro, coisas que tu não vais abrir. O nosso engajamento é com o exemplo: a PUCRS faz, e vocês têm de nos ajudar. Acho que essa é a nossa contribuição, porque quem aprende aqui vai fazer em casa também.

São as ações locais que geram impacto global, como salienta Jéssika Pila, assistente administrativa da Central de Resíduos da PUCRS.