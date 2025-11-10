Ambiente

Começam negociações da COP30; desafio é que agenda de ações alcance a população

Presidente da Conferência chamou acordo entre os países de "fantástico". Já são 111 itens prioritários a serem trabalhados até o dia 21, quando termina a conferência

Agência Brasil

