Com abafamento e temperatura alta, chuva retorna ao RS nesta quinta-feira

Em Caxias do Sul, há probabilidade de pancadas de chuva ao longo do dia e à noite. Félix Zucco / Agencia RBS

A quinta-feira (27) será de temperaturas altas, abafamento e pancadas de chuva em boa parte do território gaúcho.

A maior chance de precipitação ocorre na região central do Estado. Em Santa Maria, chove durante a tarde, enquanto os termômetros chegam a 32ºC.

Na Capital, não há previsão de chuva, mas a temperatura também atinge 32ºC à tarde, com sensação térmica ainda mais elevada devido ao abafamento.

Em Caxias do Sul, na Serra, há probabilidade de pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Os termômetros variam entre 16ºC e 28ºC.

Na região da Campanha, em Bagé, não chove, mas pode haver nevoeiro ao amanhecer. As temperaturas variam de 15ºC a 30ºC.

O tempo fica firme em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, onde os termômetros podem chegar a 33ºC durante a tarde.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (27)

Região Metropolitana

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 32ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens. Chove rápido em qualquer momento do dia. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 28ºC.

Campanha

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muita nebulosidade o dia todo. Em Bagé, as marcas ficam entre 15ºC e 30ºC.

Fronteira Oeste

Sol e muitas nuvens o dia todo. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 33ºC.

Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia todo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 18ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens à tarde. Nevoeiro reduz a visibilidade à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 32ºC.

Norte

Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, a nebulosidade aumenta, mas não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste