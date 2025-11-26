Com abafamento e temperatura alta, chuva retorna ao RS nesta quinta-feira

A quinta-feira (27) será de temperaturas altas, abafamento e pancadas de chuva em boa parte do território gaúcho.
A maior chance de precipitação ocorre na região central do Estado. Em Santa Maria, chove durante a tarde, enquanto os termômetros chegam a 32ºC.
Na Capital, não há previsão de chuva, mas a temperatura também atinge 32ºC à tarde, com sensação térmica ainda mais elevada devido ao abafamento.
Em Caxias do Sul, na Serra, há probabilidade de pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Os termômetros variam entre 16ºC e 28ºC.
Na região da Campanha, em Bagé, não chove, mas pode haver nevoeiro ao amanhecer. As temperaturas variam de 15ºC a 30ºC.
O tempo fica firme em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, onde os termômetros podem chegar a 33ºC durante a tarde.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (27)
Região Metropolitana
Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 32ºC.
Serra
Sol com algumas nuvens. Chove rápido em qualquer momento do dia. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 28ºC.
Campanha
Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muita nebulosidade o dia todo. Em Bagé, as marcas ficam entre 15ºC e 30ºC.
Fronteira Oeste
Sol e muitas nuvens o dia todo. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 33ºC.
Sul
Sol com muitas nuvens durante o dia todo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 18ºC e 26ºC.
Litoral Norte
Sol com algumas nuvens à tarde. Nevoeiro reduz a visibilidade à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 24ºC.
Centro
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 32ºC.
Norte
Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, a nebulosidade aumenta, mas não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 29ºC.
Noroeste
Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 34ºC.