Cientistas alertam que meta do Acordo de Paris "não é mais plausível"

Relatório aponta que restam apenas 170 bilhões de toneladas de CO₂ para que o aquecimento global ultrapasse o limite estabelecido pelo Acordo de Paris

Agência Brasil

