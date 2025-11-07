Ciclone extratropical: veja quando o fenômeno estará formado no RS

RS encontra-se sob muita nebulosidade nesta sexta-feira (7). Reprodução / Windy

O Rio Grande do Sul está sob alerta para tempestade severa diante da formação de um ciclone extratropical. Imagens de satélite captadas na manhã desta sexta-feira (7) mostram o Estado coberto por nuvens carregadas e áreas de instabilidade, o que sinaliza o avanço do sistema.

De acordo com a Climatempo, o ciclone extratropical ainda está em processo de formação. A previsão é de que ele esteja consolidado à noite, entre as costas gaúcha e catarinense.

🔴ACOMPANHE AO VIVO Ciclone extratropical atinge o RS; siga ao vivo as últimas informações

Como o ciclone se forma

O processo de formação do ciclone extratropical teve início entre a tarde e a noite de quinta-feira (6), quando uma área de baixa pressão atmosférica se intensificou sobre o Paraguai e o norte da Argentina e começou a se deslocar em direção ao Rio Grande do Sul.

À medida que essa área de baixa pressão avança em direção ao litoral, o sistema espalha novas áreas de instabilidade e ganha mais força até se transformar em um ciclone extratropical.

A Climatempo aponta que no sábado (8) o centro do ciclone já se afastará do Estado.

Como fica o tempo nos próximos dias

O tempo instável predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta, com muita nebulosidade e risco elevado de temporais.

Há chance de queda de granizo, grandes acumulados de chuva e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h em áreas do Oeste, da Serra, da Região Central, dos Vales, da Região Metropolitana e do Litoral Norte.

Há também alerta para temporais na Campanha, na Costa Doce, no Litoral Médio e no Sul.

De acordo com a Defesa Civil, os acumulados oscilam entre 60 e 100 milímetros e podem atingir os 150 milímetros na Região Central.

Leia Mais La Niña 2025: o que esperar do fenômeno para esta safra de verão no RS

A expectativa é de que no sábado (8) o ciclone extratropical atue na costa entre o Sul e o Sudeste, o que deve diminuir a concentração de chuva no Oeste, nas Missões e no Noroeste, embora a nebulosidade siga presente.

Na metade Leste, a precipitação vem em forma de pancadas com intensidade moderada a forte entre a manhã e a tarde. O vento também permanece no Estado.