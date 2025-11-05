Ciclone extratropical deve se formar na noite desta quinta-feira no RS; veja onde o risco é maior

Impactos do ciclone extratropical devem ser sentidos na sexta-feira (7). Jeff Botega / Agencia RBS

A quinta-feira (6) será marcada por tempo firme, com sol entre nuvens e chuvisco eventual. Porém, a virada no tempo com a chegada do ciclone extratropical já começa a se desenhar no fim da noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de perigo para tempestade em todo o território gaúcho.

O maior risco se inicia a partir das 22h desta quinta e segue, pelo menos, até as 18h de sábado (8). Há previsão de acumulado expressivo de chuva, descargas elétricas, vento de até 100 km/h e queda de granizo.

O que é esperado do ciclone

O processo de formação do ciclone irá gerar muitas áreas de instabilidade e temporais. As nuvens carregadas terão potencial para provocar chuva forte em pouco tempo, além de raios e ventania.

As rajadas mais intensas devem variar entre 60 km/h e 85 km/h. Porém, nas áreas mais altas das serras e na faixa litorânea, podem superar os 100 km/h.

De acordo com a Climatempo, o vento e as rajadas fortes devem ocorrer principalmente durante a sexta-feira. Todas as áreas do Rio Grande do Sul vão sentir o impacto do fenômeno meteorológico, com maior ou menor intensidade.

Os volumes de chuva podem ser mais expressivos principalmente sobre a metade norte de Estado, o que eleva o risco para transtornos como enchente, alagamentos e transbordamentos de córregos e rios.

Leia Mais Centro de monitoramento de eventos extremos é inaugurado em Rio Grande

A Defesa Civil do Estado está com alerta para as porções central e norte gaúchas.

Pode ocorrer elevação rápida, com alto risco de cheias, em arroios e pequenos rios, assim como enxurradas em regiões de maior declividade. Além disso, pode ocorrer alagamentos em perímetros urbanos conforme a intensidade da chuva

Há risco de inundação nas bacias do Rio Caí e do Sinos

A entidade estadual destaca que os acumulados podem ultrapassar os 150 milímetros nas Missões, no Noroeste e na Região Norte. Nas demais áreas, variam entre 10 e 50 milímetros.

A tendência é de que, no sábado, com o ciclone já formado, ainda ocorra chuva moderada a forte na Costa Doce, no Litoral Médio no Norte e na Região Metropolitana. No restante do território gaúcho, o tempo volta a abrir de forma gradual.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (6)

Região Metropolitana

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 23ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 21ºC.

Campanha

Quinta-feira de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Bagé, as marcas ficam entre 8ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 13ºC e 24ºC.

Sul

Sol e muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 11ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 20ºC.

Centro

Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Previsão de sol entre muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 25ºC.

Noroeste

Sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 28ºC.