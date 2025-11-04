Ciclone extratropical deve atingir RS no fim da semana com vento e chuva forte; saiba mais

Imagem de satélite mostra o RS sem influência de nuvens nesta terça-feira. Situação deve mudar até o fim da semana. Windy / Reprodução

Um novo ciclone extratropical deve atingir o Rio Grande do Sul ainda esta semana, provocando temporais e vento forte.

De acordo com a Climatempo, a previsão do tempo indica a formação do fenômeno no decorrer da sexta-feira (7).

A chuva deve começar já na madrugada de quinta (6) para sexta, inicialmente no Oeste, na Região das Missões, e avançando para as demais regiões ao longo do dia.

Ciclone extratropical é uma área de baixa pressão atmosférica na qual os ventos giram num círculo completo. Se origina a partir de grandes contrastes de temperatura. Ciclones extratropicais são sistemas meteorológicos comuns na costa do sul e do sudeste do Brasil. Podem se formar em qualquer época do ano, mas são mais frequentes nos meses de outono e inverno

Segundo a Climatempo, a maioria dos ciclones extratropicais que passam pela costa no Sul e no Sudeste está associada a uma frente fria. Porém, alguns destes fenômenos se formam de maneira independente

Previsão do tempo até sexta-feira

Na quarta-feira (5), o tempo deve seguir predominantemente aberto na maior parte do Estado, com variações de nebulosidade ao longo do dia.

Nas áreas próximas à Costa, entre o Sul, Litoral, Costa Doce e Serra, pode chover de forma isolada.

Na quinta, o sol predomina. Ao fim da noite, porém, a intensificação de uma área de baixa pressão no Paraguai estimula a formação de nuvens carregadas que podem ocasionar pancadas de chuva pela faixa oeste do Rio Grande do Sul.

Na sexta, o deslocamento desse centro de baixa pressão do Paraguai dará origem ao ciclone extratropical. Esse sistema volta a deixar o tempo instável e com muita nebulosidade em todo Estado.