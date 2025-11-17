Bugio resgatado em distribuidora de energia em Santa Maria está em estado crítico

Bugio-ruivo está internado em estado crítico em Santa Maria. Lorenzo Franchi / RBS TV

O bugio-ruivo encontrado dentro da subestação de distribuição de energia de Santa Maria permanece internado em estado crítico. O animal da espécie Alouatta guariba foi resgatado na última sexta-feira (14) após a ocorrência de quedas de energia registradas na cidade.

Desde então, o bugio está sob cuidados intensivos no Zoo São Braz, que atua em parceria com clínicas veterinárias de Santa Maria para o tratamento. Segundo a equipe responsável, o quadro ainda inspira atenção.