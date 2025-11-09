Belém aposta no turismo ribeirinho e sustentável com a chegada da COP30

Rota do Combu, na ilha homônima, é a quarta maior das 39 ilhas que compõem a região insular da capital do Pará. Mácio Ferreira / Divulgação Rota Combu

Apesar de ocorrer na área urbana, a COP30 estará em uma capital abraçada pela Amazônia, rodeada de mata e água. Mesmo não tendo nenhuma atividade oficial do evento na selva, a localização de Belém é um convite para conhecer um pedaço da maior floresta tropical do mundo.

Segundo a presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo do Pará (Abbtur), Deisiany Tavares, a COP30 ajudou no fortalecimento do turismo sustentável em Belém e na Região Metropolitana. A partir da confirmação do evento, houve uma valorização da identidade amazônica e a promoção do desenvolvimento econômico aliado à preservação cultural e ambiental no Estado.

Uma das sugestões de Deisiany aos turistas é a Rota do Combu, na ilha homônima, a quarta maior das 39 que compõem a região insular da capital do Pará. O trajeto até lá dura 15 minutos de barco, via Rio Guamá, com saída do Terminal Hidroviário Ruy Barata, na Praça Princesa Isabel.

— Com o lançamento da Rota do Combu, um novo produto turístico que conecta saberes, sabores e tradições ribeirinhas, abre-se um caminho promissor para o crescimento do turismo local. A rota convida visitantes a vivenciar experiências autênticas — afirma.

Para ela, esse passeio simboliza o turismo em que a própria comunidade é protagonista. Nele, os moradores locais participam diretamente das atividades, gerando renda, inclusão social e valorização do patrimônio imaterial da região.

— A iniciativa reforça o papel de Belém como porta de entrada do turismo amazônico, evidenciando o potencial das ilhas e áreas ribeirinhas que cercam a capital, e consolida-se como um marco para o turismo paraense — analisa.

A Ilha do Combu tem cinco comunidades: Beira Rio Guamá, Igarapé do Combu, Furo da Paciência, Igarapé do Piriquitaquara e Furo do Benedito. Ao longo da margem, casas, bares e restaurantes moldam a ilha. Fora isso, apenas a natureza exuberante e ainda bastante preservada.

Não é recomendado caminhar pelo local, pois não há caminhos abertos. A única maneira de se locomover é pela via fluvial. Guia turística, Analice Mota investiu em uma empresa de eco experiências pelas ilhas de Belém, inclusive a do Combu. Formada em Pedagogia, ela trabalha com grupos pequenos e atende, em média, 10 turistas por semana, a maioria paulistas e cariocas. No último ano, recebeu 50 estrangeiros.

— Quando a gente atravessa o rio, as pessoas que nos visitam falam que moramos em um paraíso, algo que não tem em lugar nenhum —conta Analice.

A guia vê a COP30 como uma oportunidade ímpar que deve ser aproveitada para mostrar o que a Amazônia tem de melhor. Ela ainda destaca que a comunidade indígena precisa ser olhada com mais dignidade e respeito, além de ter os direitos assegurados.

— Sabemos que a nossa bioeconomia pode ser mais valorizada, só precisamos de mais incentivo de nossos governantes — opina.

Outras ilhas de Belém Pertinho do centro da capital, fica a ilha Cotijuba (“trilha dourada” na língua dos povos originários), a 22 quilômetros de distância. O acesso é feito por meio de embarcações, que saem do distrito de Icoaraci, com duração da travessia de aproximadamente 20 minutos em lanchas mais rápidas, e de até uma hora em barcos tradicionais. Seus primeiros habitantes foram os Tupinambás.