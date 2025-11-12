Autoridades reforçam segurança na COP30 após tentativa de invasão

A segurança foi reforçada nesta quarta-feira (12), terceiro dia de Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP30), em Belém, no Pará, após o protesto realizado na noite anterior. Pelo menos dois seguranças ficaram feridos no incidente.

Conforme o colunista Rodrigo Lopes (veja em vídeo acima), que está em Belém, há mais gradis instalados nas redondezas do evento, além de um número maior de policiais na entrada da COP. Ele relata ainda que o processo de verificação de quem entra no evento, a etapa do credenciamento, aparenta ter sido reforçada com mais policiais das Nações Unidas (ONU).

O que aconteceu

Grupo tentou invadir a Zona Azul. OSWALDO FORTE / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

De acordo com o g1, o incidente aconteceu por volta das 19h20min de terça-feira (11), após entrevista coletiva que apresentou o balanço do dia. Um grupo com dezenas de pessoas tentou invadir a Zona Azul, área que concentra espaços de negociação da Conferência do Clima.

Conforme relatos, o grupo conseguiu ultrapassar a primeira barreira de segurança, composta por máquinas de raio-x. E tentou seguir rumo ao local onde estavam os participantes da conferência. O grupo não conseguiu invadir a segunda entrada, onde ocorre a checagem de credenciais.

Vídeos mostram manifestantes usando vestimentas indígenas e outros carregando bandeiras de coletivos estudantis e faixas de protesto contra a exploração de petróleo.

Danos à estrutura são considerados leves, mas estão visíveis na entrada da Zona Azul.

A Polícia Federal e autoridades das Nações Unidas iniciaram investigações para identificar os responsáveis pela invasão. Não há informações de detidos.

Durante a tarde de terça, o parque onde ocorre a COP foi o destino da Marca Global Saúde e Clima. Entre os manifestantes, o ato reuniu médicos, ativistas e coletivos em defesa de pautas ambientais e de saúde pública. Os organizadores da marcha, no entanto, afirmaram, por meio de nota, que "não têm qualquer relação com o episódio ocorrido na entrada da zona azul da COP30".