Ar seco se mantém e eleva temperatura aos 30ºC nesta quarta-feira no RS

Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O tempo deve seguir firme e ensolarado em praticamente todo o território gaúcho nesta quarta-feira (19), com temperaturas elevadas em boa parte do Estado.

Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a máxima chega a 30ºC. Na Capital, a temperatura deve ser um pouco mais amena, com mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.

Já em Caxias do Sul, na Serra, o dia começa com 13ºC e os termômetros chegam a 22ºC, podendo haver chuva fraca durante a tarde.

Em Bagé, na Campanha, a previsão é de névoa fraca ao amanhecer e sol ao longo do dia. As temperaturas variam entre 13ºC e 26ºC na região.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (19)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 22ºC.

Campanha

Sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Bagé, as marcas ficam entre 11ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 17ºC e 30ºC.

Sul

Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 14ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. No fim do dia, as nuvens diminuem e o sol aparece. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 26ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 24ºC.

Noroeste