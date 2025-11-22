Após madrugada de consultas, plenárias decisivas da COP30 serão retomadas neste sábado; veja os pontos de divergência

COP30 teve início no dia 10 de novembro, em Belém. Alex Ferro / COP30

Depois de uma madrugada de negociações, as plenárias finais da COP30 foram marcadas para começar às 10h deste sábado (22), segundo a presidência da Conferência do Clima.

A conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, realizada em Belém, deveria ter sido encerrada às 18h de sexta-feira (21), mas divergências em relação ao documento final fizeram com que o evento entrasse em período de prorrogação.

Um comunicado divulgado pela presidência da COP30 à 1h40min informou que as consultas aos países e as negociações estavam previstas para seguir ao longo da madrugada de sábado (22).

Atrasos em relação ao documento final não são incomuns. Na COP29, em Baku (Azerbaijão), em 2024, o texto só saiu depois de 30 horas a mais em relação ao prazo previsto para o encerramento. No ano anterior, em Baku (COP28), foram 13 horas além do prazo regulamentar.

Em Belém, as negociações entravaram devido a vários pontos de divergência. Um deles diz respeito à inclusão ou não de um mapa do caminho para a redução gradual do uso de combustíveis fósseis. Dois rascunhos de documento final foram divulgados até agora: o primeiro incluía referência ao abandono desse tipo de energia. A iniciativa, proposta pela presidência brasileira da COP30, entretanto, gerou forte oposição de países produtores e exportadores de petróleo e gás, como Arábia Saudita e Rússia. Então, um novo rascunho foi definido, na madrugada de sexta-feira (22), após seis horas de interrupção dos debates devido ao incêndio na área dos pavilhões dos países. Nesse novo texto, bem menos ambicioso, não havia qualquer alusão ao fim dos combustíveis fósseis.

A ausência gerou indignação em outro grupo de nações, liderado pela União Europeia, que ameaçou bloquear qualquer acordo, se não houvesse a inclusão de metas para exclusão dos fósseis.

O comissário europeu de Clima, Wopke Hoekstra, chegou a afirmar, durante uma reunião fechada, que o novo texto da conferência “não tem ciência, não tem transição e mostra fraqueza”, segundo o discurso cuja íntegra foi divulgada pela Comissão Europeia.

Embora o tema dos combustíveis fósseis seja central na etapa decisiva da COP30, há divergências também relacionadas ao financiamento climático e sobre metas de adaptação.

As decisões da COP30 são por consenso - ou seja, todas as 198 partes (países e blocos, como a União Europeia) devem concordar com o texto final.