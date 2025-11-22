Ambiente

Direto de Belém
Notícia

Após madrugada de consultas, plenárias decisivas da COP30 serão retomadas neste sábado; veja os pontos de divergência

Conferência entrou no prazo de prorrogação por falta de consenso entre países

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS