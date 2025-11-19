Alemanha vai investir 1 bilhão de euros para fundo global de proteção das florestas tropicais 

O TFFF foi lançado oficialmente no dia 6 de novembro. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Mais um país anunciou apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), nesta quarta-feira (19), durante a COP30, em Belém. Segundo a ministra Marina Silva, a Alemanha deve investir 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,150 bilhões) no fundo.

O TFFF foi lançado oficialmente no dia 6 de novembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde então, países como a Indonésia (US$ 1 bilhão), Noruega (US$ 3 bilhões), Portugal (1 milhão de euros) e França (US$ 500 milhões) já haviam anunciado aportes. Com o aporte brasileiro, de US$ 1 bilhão, o total de investimento ultrapassa US$ 6,6 bilhões.

A proposta, desenhada pelo governo brasileiro, pretende alcançar inicialmente US$ 25 bilhões com as adesões dos países e chegar a US$ 125 bilhões com o capital privado.

Como será

O acompanhamento da manutenção das florestas em pé será feito por meio de monitoramento por satélites capazes de identificar o cumprimento da meta de manutenção de desmatamento abaixo de 0,5%, nos países elegíveis.

Segundo o presidente Lula, será possível pagar aos países US$ 4 dólares por hectare preservado:

— Parece modesto, mas estamos falando de 1,1 bilhão de hectares de florestas tropicais distribuídos em 73 países em desenvolvimento — observou Lula.

O lançamento do fundo ocorreu após o aporte de US$ 1 bilhão realizado pelo governo brasileiro, no dia 23 setembro, no primeiro diálogo de apresentação da ferramenta promovido pelo Brasil e o secretariado das Nações Unidas (UNFCCC, na sigla em inglês), em Brasília.

No lançamento do TFFF, o presidente lembrou ainda que o Conselho do Banco Mundial vai hospedar o mecanismo financeiro e o secretariado do TFFF com o modelo de governança considerado também inovador.