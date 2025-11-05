Ainda com desafios de logística, Belém espera movimento recorde de turismo com a COP30

Navios de hospedagem receberão participantes da COP30. Gabriel Della Giustina / COP30/Divulgação

Após dois anos de preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), Belém começou a registrar nesta semana um aumento expressivo no fluxo de turistas. Durante o período dos debates, entre os dias 10 e 21, são esperadas pelo menos 50 mil pessoas. Parte das autoridades internacionais, porém, já está na cidade por conta da Cúpula de Líderes, que ocorre no fim desta semana.

O impacto da conferência sobre a rotina da capital começou antes mesmo do evento. Entre janeiro e setembro, o número de voos internacionais cresceu 90% em relação a 2023, passando de 720 para 1.365 operações, segundo a Norte da Amazônia Airports (NOA).

Durante a COP30, mais de 508 mil pessoas devem circular pelo Aeroporto Internacional de Belém, quase o dobro da movimentação registrada no mesmo período de 2024 — reflexo do aumento de 57% na oferta de voos.

Impulsionada pelo evento, a cidade deve encerrar o ano com crescimento de 20% no fluxo de turistas, segundo a Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

O aquecimento também é percebido na economia local. De janeiro a outubro, o Pará registrou 84,8 mil novas empresas, alta de 22,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados da Junta Comercial do Estado (Jucepa). Os microempreendedores individuais (MEIs) lideram as aberturas, com mais de 63 mil registros, seguidos por microempresas e empresas de pequeno porte.

Qualificação da mão de obra local

Além das melhorias de infraestrutura, a cidade viveu nos últimos meses uma corrida pela qualificação da mão de obra local. O programa Capacita COP30 formou mais de 35 mil pessoas, oferecendo cursos gratuitos em áreas como turismo, gastronomia, segurança e infraestrutura.

Nas ruas da cidade, o clima é de expectativa entre os comerciantes. Josué Santos, 27 anos, que trabalha com souvenirs na área central, conta que o movimento de turistas começou a aumentar na metade do ano.

— Já teve muito turista chegando bem antes da COP para se organizar, procurar hospedagem, organizar os debates. A expectativa no comércio está muito alta para o aumento das vendas, mas também de melhorias na nossa cidade. O momento está conturbado, com muita obra, mas depois a gente acha que Belém vai ser muito mais bem vista pelos turistas brasileiros e estrangeiros.

No tradicional mercado do Ver-o-Peso, o vendedor de castanhas Adenilson José, 31 anos, também demonstra esperança:

— Estamos naquela agonia, esperando que seja bom. Na COP vai melhorar, mas depois a gente ainda não sabe. Mas garanto que a gente vai receber todos de braços abertos.

Logística é desafio

A capital paraense também passou por uma ampla reestruturação urbana. As principais obras de revitalização de parques e melhorias viárias foram concluídas, mas ainda há preocupações sobre o deslocamento entre os locais de hospedagem e as áreas que sediarão atividades ligadas à conferência, como o Parque da Cidade.

Após um período de incertezas sobre a oferta de hospedagem e denúncias de preços abusivos, Belém chega a novembro com um cenário mais equilibrado. Segundo monitoramento do governo federal, com base em dados de plataformas de aluguel, os preços das acomodações caíram cerca de 60% em relação ao pico da demanda.

A oferta atual combina hotéis modernizados, imóveis temporários, residências particulares e hotéis flutuantes. As soluções envolvem acomodações em lugares distantes da sede da conferência, o que deve gerar desafios de logística.

Entre as soluções voltadas a autoridades e delegações está a Vila COP (Vila Líderes), entregue pelo governo do Pará nas proximidades do Parque da Cidade. O espaço conta com 405 quartos e será convertido, após o evento, em centro administrativo estadual.

Hotéis flutuantes

O governo também contratou dois navios cruzeiros, que funcionarão como hotéis flutuantes, oferecendo 3.882 quartos e 6 mil leitos adicionais.