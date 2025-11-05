Ambiente

Clima de expectativa
Notícia

Ainda com desafios de logística, Belém espera movimento recorde de turismo com a COP30

Prevendo mais de 50 mil participantes durante a conferência, cidade adapta comércio e rede hoteleira e aposta em legado de visibilidade internacional

Matheus Schuch

De Belém do Pará

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS