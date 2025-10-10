Ambiente

Alerta no RS
Vento forte e alerta de tempestade: a previsão do tempo para o fim de semana de Dia das Crianças

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil do Estado estão com avisos de alerta para grande parte do território gaúcho

Zero Hora

