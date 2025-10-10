Vento forte e alerta de tempestade: a previsão do tempo para o fim de semana de Dia das Crianças

Instabilidade deve marcar fim de semana no RS Marco Favero / Agencia RBS

O tempo começa a dar sinais de mudança a partir deste sábado (11). Após a sequência de dias de sol, a aproximação de uma frente fria irá impulsionar o cenário de chuva, com chance para formação de temporais pelo Rio Grande do Sul.

O fim de semana de Dia das Crianças, celebrado no domingo (12), será de instabilidade. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil do Estado estão com avisos de alerta para grande parte do território gaúcho, especialmente para Oeste e Noroeste, onde a precipitação pode ser elevada.

O que esperar do sábado

De acordo com a Climatempo, o sábado começa com a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, que vai estimular a entrada de umidade e a formação de nuvens carregadas pelo interior do Rio Grande do Sul.

Pancadas de chuva são esperadas em áreas do Norte, da Serra, da Região dos Vales, da Região Metropolitana, do Centro, do Sul e da Campanha. À noite, a instabilidade se intensifica na região Oeste e na Campanha, com temporais.

Com início a partir das 11h, o alerta do Inmet aponta para a possibilidade de tempestade em todas as áreas.

O volume pode chegar a 50 milímetros no dia. Vento intenso e eventual queda de granizo também são esperados. O comunicado segue em vigor até o fim de domingo.

A temperatura se eleva mais durante a tarde, principalmente no Oeste, nas Missões, no Noroeste e no Centro, onde faz calor.

Porto Alegre: mínima de 16ºC e máxima de 28ºC

mínima de 16ºC e máxima de 28ºC Pelotas: mínima de 17ºC e máxima de 24ºC

mínima de 17ºC e máxima de 24ºC Caxias do Sul: mínima de 14ºC e máxima de 26ºC

mínima de 14ºC e máxima de 26ºC Passo Fundo: mínima de 14ºC e máxima de 26ºC

mínima de 14ºC e máxima de 26ºC Santa Maria: mínima de 16ºC e máxima de 29ºC

mínima de 16ºC e máxima de 29ºC Bagé: mínima de 14ºC e máxima de 27ºC

Leia Mais Menos chuva e mais temporais: veja o que esperar do clima em outubro no RS

O que esperar do domingo

O Dia das Crianças terá a passagem de uma frente fria no Estado. Novamente, há chance para temporais com raios e queda de granizo.

Conforme a Defesa Civil, o vento atinge velocidade entre 50 e 80 km/h. Nas regiões Oeste, Missões, Noroeste, Norte e em parte do Centro, a tempestade ocorre com maior intensidade. As rajadas podem superar 100 km/h.

Os acumulados variam entre 20 e 70 milímetros no dia, com os maiores volumes esperados nas Missões, no Noroeste e no Norte.

Outro destaque fica para a redução da temperatura em comparação ao dia anterior.

Porto Alegre: mínima de 17ºC e máxima de 23ºC

mínima de 17ºC e máxima de 23ºC Pelotas: mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

mínima de 17ºC e máxima de 26ºC Caxias do Sul: mínima de 17ºC e máxima de 19ºC

mínima de 17ºC e máxima de 19ºC Passo Fundo: mínima de 16ºC e máxima de 21ºC

mínima de 16ºC e máxima de 21ºC Santa Maria: mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

mínima de 18ºC e máxima de 26ºC Bagé: mínima de 16ºC e máxima de 23ºC

Como começa a próxima semana

A tendência é que na segunda-feira (13) ainda seja observada condição para pancadas de chuva moderadas em áreas do Norte, do Nordeste, da Serra, da Região dos Vales, da Região Metropolitana de Porto Alegre e Sul, além do Litoral, com acumulados inferiores a 30 milímetros.

A atuação de um ciclone extratropical deve provocar rajadas de vento em grande parte do Estado, com intensidade entre 50 e 80 km/h. Na faixa leste, pode alcançar até 90 km/h. As temperaturas mínimas variam entre 9°C e 18°C, e as máximas oscilam entre 18°C e 27°C