Temporais podem voltar ao RS nesta terça-feira; confira a previsão para todas as regiões

Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 16ºC. Ulisses Castro / Agencia RBS

A instabilidade continua sobre a porção norte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (28). Há previsão de retorno de temporais com chuva e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h. A área abrange Noroeste, Missões, Norte, Vales, Serra, Região Metropolitana e Litoral Norte.

De acordo com a Climatempo, o dia começa nublado e a chuva pode ocorrer a qualquer momento. Os volumes se aproximam dos 30 milímetros.

Já no Oeste, na Campanha e no Sul, o tempo firme com variação de nuvens predomina. Há condição para chuviscos.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para chance de vento forte

A presença de uma massa de ar polar mantém a temperatura baixa e com pouca variação ao longo do dia.

As mínimas variam entre 10°C e 18°C, enquanto as máximas oscilam entre 13°C e 26°C.

Massa de ar polar é uma grande porção de ar frio e seco que se forma em regiões próximas aos polos. Quando essa massa se desloca para latitudes mais baixas, como o sul do Brasil, ela provoca uma queda significativa nos termômetros

O que esperar da quarta e da quinta-feira

O tempo instável e predominantemente permanece. Conforme a Climatempo, eventos de chuva isolada podem ocorrer na divisa com Santa Catarina, assim como no Litoral, na Serra, na Região Central e na Metropolitana. No Oeste e na Campanha, o sol aparece entre variação de nuvens.

A presença da massa de ar polar ainda impede uma elevação expressiva da temperatura.

Na quarta-feira (29), é esperada pouca variação ao longo do dia. Na quinta (30), as regiões devem observar um ligeiro aumento, com índices mais amenos durante a tarde no Estado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (28)

Região Metropolitana

Dia começa com sol entre muitas nuvens, mas a chuva volta à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 20ºC.

Serra

Chuvoso durante o dia. À noite, ocorre chuva forte e trovoada. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 16ºC.

Campanha

Terça-feira inicia com sol entre muitas nuvens. A chuva volta à tarde. Em Bagé, as marcas ficam entre 11ºC e 16ºC.

Fronteira Oeste

Nublado o dia todo, com possibilidade de garoa de manhã e chuva à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 13ºC e 19ºC.

Região Sul

Manhã de sol entre muitas nuvens e tarde com tempo chuvoso. A chuva não para à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Sol entre algumas nuvens durante o dia e tempo chuvoso à tarde. A chuva não para à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Terça-feira começa com sol entre muitas nuvens e chove à tarde. A chuva não para à noite. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 21ºC.

Região Noroeste

Tempo nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 22ºC.