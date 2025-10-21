Tartaruga-cabeçuda é resgatada debilitada em praia do RS

A tartaruga-cabeçuda é uma espécie marinha classificada como vulnerável. Júlia Arceno / Divulgação

Uma tartaruga-cabeçuda, pesando cerca de 50 kg, foi encontrada em estado de debilidade nas proximidades da guarita 123, no balneário Mariluz, em Imbé.

O resgate aconteceu na tarde de sexta-feira (17) e foi coordenado pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Proteção Animal e Agricultura (Semmapa). A tartaruga foi levada ao Centro de Reabilitação de Animais Marinhos e Silvestres (Ceram), onde recebeu os primeiros cuidados.

Depois da avaliação inicial, ela deve ser levada ao Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. No local, será submetida a exames mais detalhados, como raio-X e outros procedimentos clínicos, para que os especialistas possam avaliar com precisão suas condições de saúde.

Ao encontrar animais marinhos em situação de risco no Rio Grande do Sul, o melhor a fazer é manter distância e acionar os órgãos competentes, reforça a Prefeitura de Imbé (confira, abaixo, alguns contatos para acionar).

Tartarugas-cabeçudas

Os animais adultos e juvenis maiores preferem áreas costeiras. Júlia Arceno / Divulgação

A tartaruga-cabeçuda, também conhecida como tartaruga-mestiça, é uma espécie marinha classificada como vulnerável tanto pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) quanto pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) no Brasil, segundo o Projeto Tamar, uma organização de conservação marinha.

Com distribuição em águas tropicais e subtropicais de todos os oceanos e, ocasionalmente, em regiões temperadas, essa tartaruga apresenta um ciclo de vida marcado por mudanças de habitat: os filhotes e juvenis menores vivem em alto-mar, enquanto os adultos e juvenis maiores preferem áreas costeiras.

No Brasil, pode atingir até 136 cm de comprimento de carapaça e pesar cerca de 180 kg. Seu casco é marrom-amarelado, composto por placas de queratina, e sua cabeça robusta abriga uma mandíbula poderosa, ideal para sua dieta carnívora, que inclui organismos gelatinosos na juventude e crustáceos na fase adulta.

Com cerca de 9 mil ninhos registrados por temporada no país, suas principais áreas de desova estão nos litorais do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe.

O que fazer ao localizar uma tartaruga-cabeçuda?