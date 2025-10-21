Sol, calor e vento no Litoral: como fica o tempo no RS nesta quarta-feira

Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 24ºC. Porthus Junior / Agencia RBS

A quarta-feira (22) será mais um dia marcado pelo tempo ensolarado e aumento gradual da temperatura. Na região costeira, o vento ganha intensidade.

Conforme a Climatempo, pela manhã os índices nos termômetros já não registram tanto frio quanto nos últimos dias. Com o céu aberto, a sensação fica mais amena.

Porção oeste do RS terá calor no período da tarde , com máxima de 30ºC

, com máxima de 30ºC Porto Alegre também observa elevação expressiva nos termômetros

também observa elevação expressiva nos termômetros Ainda faz frio na região serrana , mas sem risco para geada

, mas sem risco para geada Rajadas de vento variam entre 50 e 65 km/h em áreas do Norte, Nordeste e do Litoral Médio e Norte

A tendência é que a condição siga igual para a maior parte do Estado na quinta-feira (23).

Contudo, entre o período da manhã e da tarde, uma área de baixa pressão favorece a ocorrência de pancadas de chuva fraca com eventuais trovoadas no Oeste gaúcho.

O sistema poderá impulsionar a instabilidade com chuva forte no Sul, na Campanha, no Oeste e no Centro na sexta-feira (24), segundo a Climatempo.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (22)

Região Metropolitana

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 24ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol entre nuvens. Noite com muita nebulosidade. Em Bagé, as marcas ficam entre 14ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol entre nuvens. Noite com nebulosidade. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 16ºC e 29ºC.

Região Sul

Sol entre nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com nebulosidade, mas não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol e aumento de nuvens a partir da tarde. Em Capão da Canoa, a mínima é de 11ºC, e a máxima, de 23ºC.

Região Central

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 28ºC.

Região Norte

Dia de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 24ºC.

Região Noroeste

Quarta-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 27ºC.