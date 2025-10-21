Sol, calor e vento no Litoral: como fica o tempo no RS nesta quarta-feira

A quarta-feira (22) será mais um dia marcado pelo tempo ensolarado e aumento gradual da temperatura. Na região costeira, o vento ganha intensidade.
Conforme a Climatempo, pela manhã os índices nos termômetros já não registram tanto frio quanto nos últimos dias. Com o céu aberto, a sensação fica mais amena.
- Porção oeste do RS terá calor no período da tarde, com máxima de 30ºC
- Porto Alegre também observa elevação expressiva nos termômetros
- Ainda faz frio na região serrana, mas sem risco para geada
- Rajadas de vento variam entre 50 e 65 km/h em áreas do Norte, Nordeste e do Litoral Médio e Norte
A tendência é que a condição siga igual para a maior parte do Estado na quinta-feira (23).
Contudo, entre o período da manhã e da tarde, uma área de baixa pressão favorece a ocorrência de pancadas de chuva fraca com eventuais trovoadas no Oeste gaúcho.
O sistema poderá impulsionar a instabilidade com chuva forte no Sul, na Campanha, no Oeste e no Centro na sexta-feira (24), segundo a Climatempo.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (22)
Região Metropolitana
Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 27ºC.
Serra
Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 24ºC.
Campanha
Quarta-feira de sol entre nuvens. Noite com muita nebulosidade. Em Bagé, as marcas ficam entre 14ºC e 26ºC.
Fronteira Oeste
Predomínio de sol entre nuvens. Noite com nebulosidade. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 16ºC e 29ºC.
Região Sul
Sol entre nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com nebulosidade, mas não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 25ºC.
Litoral Norte
Previsão de sol e aumento de nuvens a partir da tarde. Em Capão da Canoa, a mínima é de 11ºC, e a máxima, de 23ºC.
Região Central
Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 28ºC.
Região Norte
Dia de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 24ºC.
Região Noroeste
Quarta-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 27ºC.
*Produção: Carolina Dill