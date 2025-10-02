Sexta-feira será de chuva e com chance de temporais no RS

Porto Alegre deve ter pancadas de chuva durante a tarde. Félix Zucco / Agencia RBS

A chuva volta a se espalhar por todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (3). Conforme a previsão da Climatempo, há ainda potencial para temporais na metade norte do Estado.

O cenário é motivado pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica combinada a um fluxo de umidade e calor vindo do norte do país, que impulsiona a formação de nuvens carregadas.

Os acumulados podem variar entre 10 e 40 milímetros durante o dia no Oeste, nas Missões, na Região dos Vales e na Grande Porto Alegre. Em áreas do Noroeste, do Norte e em parte do Centro e da Campanha, a previsão aponta para 50 a 70 milímetros

A Climatempo aponta que, na Capital, são esperadas pancadas de chuva isoladas apenas à tarde. Na Serra, o tempo permanece instável ao longo da sexta-feira, com precipitação e possibilidade de temporal a qualquer hora do dia.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, há também previsão de rajadas de ventos com velocidade entre 50 e 70 km/h no Litoral Médio e no Norte.

Já a temperatura sobe um pouco mais em comparação aos dias anteriores e traz a sensação de abafamento em grande parte do território gaúcho.

A máxima chega a 26ºC no Estado, mas para em 22ºC em Porto Alegre. A menor mínima do dia fica na casa dos 11ºC, nos Campos de Cima da Serra.

Máxima prevista

Barra do Quaraí: máxima de 26ºC e mínima de 17ºC

máxima de 26ºC e mínima de 17ºC Itaqui: máxima de 26ºC e mínima de 18ºC

máxima de 26ºC e mínima de 18ºC Uruguaiana: máxima de 26ºC e mínima de 18ºC

Mínima prevista

São José dos Ausentes: máxima de 18ºC e mínima de 11ºC

máxima de 18ºC e mínima de 11ºC Cambará do Sul: máxima de 17ºC e mínima de 14ºC

máxima de 17ºC e mínima de 14ºC Vacaria: máxima de 18ºC e mínima de 14ºC

Tendência para os próximos dias

No sábado (4), a entrada de umidade e calor mantém o tempo instável. Há previsão de pancadas de chuva entre a madrugada e a manhã nas regiões norte e leste do Estado, com possibilidade de atingirem forte intensidade. Mas perdem força à tarde.

Outro destaque do dia fica para a temperatura: o calor volta a predominar, diante da influência de uma pré-frontal — intensificação do ar quente antes da chegada de uma frente fria, prevista para adentrar o RS no domingo (5).

Com o deslocamento do sistema meteorológico no Estado, o cenário chuvoso se mantém. Não se descarta a ocorrência de novos temporais, especialmente nas cidades de fronteira.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (3)

Região Metropolitana

Dia de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 22ºC.

Serra

Tempo chuvoso pela manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 16ºC e 21ºC.

Campanha

A previsão indica que o dia será nublado, com chuva pela manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece ao longo das horas. Em Bagé, as marcas ficam entre 17ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Sexta-feira de sol com períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 18ºC a 26ºC.

Região Sul

O dia começa com sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 19ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 20ºC.

Região Central

Manhã de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 23ºC.

Região Norte

Predomínio de tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 20ºC.

Região Noroeste

Manhã nublada e com chuva. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 22ºC.