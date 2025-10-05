RS entra em alerta de perigo para tempestade e grandes acumulados de chuva neste domingo

Todo território do Rio Grande do Sul está alerta para a ocorrência de tempestade e para altos volumes de chuva entre este domingo (5) e a segunda-feira (6). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou comunicado com aviso de perigo em razão da previsão de forte precipitação.
Conforme o órgão federal, os acumulados podem chegar a 100 milímetros no dia. Ainda, aponta que há chance de vento com até 100 km/h e queda de granizo. Esse cenário pode provocar corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O alerta para temporais é válido pelo menos até o fim do domingo. Já o que indica perigo para acúmulo de chuva encerra às 23h59min de segunda-feira.
O motivo é o avanço de uma frente fria sobre o Estado, a qual irá favorecer tempestades severas, aponta a Climatempo.
Após a passagem do sistema meteorológico, uma massa de ar frio entra no território gaúcho e faz com que a temperatura reduza de forma expressiva, principalmente na manhã de segunda.
O que diz a previsão do tempo
A Climatempo afirma que a partir da tarde deste domingo já há condições para tempestades com granizo, descargas elétricas, fortes rajadas de vento entre o Oeste, a Campanha e a Região Sul.
Em algumas áreas, os ventos podem superar os 90 km/h e não é descartada a chance de fenômenos como microexplosões — quando o vento sai da nuvem de chuva em alta velocidade em direção ao solo.
No decorrer da noite, a instabilidade avança sobre as Missões, a Região Metropolitana e o Centro, além do Noroeste, com risco também para temporais. Já entre o final da noite e a madrugada, a chuva alcança o Planalto e a Serra.
Na segunda, a frente fria avança pela costa gaúcha e provoca pancadas de chuva por todo o Estado. Elas podem cair pontualmente, seguidas por descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.
Na Metade Sul, a precipitação ocorre entre a madrugada e o início da manhã. A expectativa é que o tempo volte a firmar na região a partir da tarde. Na costa litorânea, é esperado vento mais intenso a qualquer hora.
Em Porto Alegre, a semana começa com céu encoberto e condições para chuva a qualquer hora. Segundo a Climatempo, o cenário ainda é de atenção para risco de chuva forte.