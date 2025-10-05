RS entra em alerta de perigo para tempestade e grandes acumulados de chuva neste domingo

Há previsão de descargas elétricas no domingo e na segunda no RS. Fernando Gomes / Agencia RBS

Todo território do Rio Grande do Sul está alerta para a ocorrência de tempestade e para altos volumes de chuva entre este domingo (5) e a segunda-feira (6). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou comunicado com aviso de perigo em razão da previsão de forte precipitação.

Conforme o órgão federal, os acumulados podem chegar a 100 milímetros no dia. Ainda, aponta que há chance de vento com até 100 km/h e queda de granizo. Esse cenário pode provocar corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O alerta para temporais é válido pelo menos até o fim do domingo. Já o que indica perigo para acúmulo de chuva encerra às 23h59min de segunda-feira.

O motivo é o avanço de uma frente fria sobre o Estado, a qual irá favorecer tempestades severas, aponta a Climatempo.

Após a passagem do sistema meteorológico, uma massa de ar frio entra no território gaúcho e faz com que a temperatura reduza de forma expressiva, principalmente na manhã de segunda.

O que diz a previsão do tempo

A Climatempo afirma que a partir da tarde deste domingo já há condições para tempestades com granizo, descargas elétricas, fortes rajadas de vento entre o Oeste, a Campanha e a Região Sul.

Em algumas áreas, os ventos podem superar os 90 km/h e não é descartada a chance de fenômenos como microexplosões — quando o vento sai da nuvem de chuva em alta velocidade em direção ao solo.

No decorrer da noite, a instabilidade avança sobre as Missões, a Região Metropolitana e o Centro, além do Noroeste, com risco também para temporais. Já entre o final da noite e a madrugada, a chuva alcança o Planalto e a Serra.

Na segunda, a frente fria avança pela costa gaúcha e provoca pancadas de chuva por todo o Estado. Elas podem cair pontualmente, seguidas por descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Na Metade Sul, a precipitação ocorre entre a madrugada e o início da manhã. A expectativa é que o tempo volte a firmar na região a partir da tarde. Na costa litorânea, é esperado vento mais intenso a qualquer hora.