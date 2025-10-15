Quinta-feira com chance de temporais precede virada no tempo no RS

Pancadas atingem grande parte das regiões com moderada a forte intensidade a qualquer hora do dia. Jeff Botega / Agencia RBS

O tempo instável volta a predominar no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16). A tendência é que os gaúchos observem uma sequência de dias chuvosos pelo menos até o final de semana.

A partir da madrugada, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já alerta para tempestade. O comunicado, válido até o fim da sexta-feira (17), abrange todas as regiões do Estado. Contudo, os maiores pontos de atenção abrangem Oeste, Noroeste e parte do Norte, onde são esperados volumes mais altos de chuva e vento.

Como fica o tempo nesta quinta-feira

De acordo com a Climatempo, as pancadas de chuva atingem grande parte das regiões com intensidade moderada a forte a qualquer hora do dia. Em cidades das Missões, do Centro, do Oeste, da Campanha e do Noroeste, há previsão de temporais com raios e até queda de granizo.

Os volumes variam entre 10 e 50 milímetros na quinta-feira, mas existe possibilidade de chegar aos 100 milímetros nos pontos de maior atenção. As rajadas de vento podem atingir velocidade entre 60 e 100 km/h.

Em Porto Alegre, a chuva acontece entre a manhã e a tarde. Não se descarta a possibilidade de vir com trovoadas.

Além disso, o calor e a sensação de abafamento continuam em todo o Rio Grande do Sul. A amplitude térmica também se destaca em algumas áreas. A máxima pode ultrapassar os 30ºC. Confira:

Porto Alegre: mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

mínima de 17ºC e máxima de 26ºC Uruguaiana: mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

mínima de 19ºC e máxima de 26ºC Santa Maria: mínima de 18ºC e máxima de 29ºC

mínima de 18ºC e máxima de 29ºC Caxias do Sul: mínima de 14ºC e máxima de 31ºC

mínima de 14ºC e máxima de 31ºC Santa Rosa: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

mínima de 19ºC e máxima de 28ºC Capão da Canoa: mínima de 17ºC e máxima de 25ºC

mínima de 17ºC e máxima de 25ºC Rio Grande: mínima de 17ºC e máxima de 31ºC

Fonte: Inmet

O que esperar dos próximos dias

Na sexta-feira (17), as áreas de instabilidade vão seguir espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Também é esperado o avanço de uma nova frente fria, que mantém a condição de chuva moderada a forte e de temporais sobre a metade Norte.

A tendência é que no sábado (18) a frente fria se desloque. Enquanto isso, no Sul a estabilidade retorna. Já no Norte, a previsão é de variação de nebulosidade e pancadas com acumulados inferiores a 40 milímetros.

A temperatura volta a diminuir em relação aos dias anteriores, diante da entrada de uma nova massa de ar gelado.