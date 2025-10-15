Ambiente

Até 100 milímetros
Quinta-feira com chance de temporais precede virada no tempo no RS

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chance de tempestade em todo o território gaúcho. Maior atenção é para o Oeste, Noroeste e parte do Norte

