Quinta-feira com chance de temporais precede virada no tempo no RS

O tempo instável volta a predominar no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16). A tendência é que os gaúchos observem uma sequência de dias chuvosos pelo menos até o final de semana.
A partir da madrugada, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já alerta para tempestade. O comunicado, válido até o fim da sexta-feira (17), abrange todas as regiões do Estado. Contudo, os maiores pontos de atenção abrangem Oeste, Noroeste e parte do Norte, onde são esperados volumes mais altos de chuva e vento.
Como fica o tempo nesta quinta-feira
De acordo com a Climatempo, as pancadas de chuva atingem grande parte das regiões com intensidade moderada a forte a qualquer hora do dia. Em cidades das Missões, do Centro, do Oeste, da Campanha e do Noroeste, há previsão de temporais com raios e até queda de granizo.
Os volumes variam entre 10 e 50 milímetros na quinta-feira, mas existe possibilidade de chegar aos 100 milímetros nos pontos de maior atenção. As rajadas de vento podem atingir velocidade entre 60 e 100 km/h.
Em Porto Alegre, a chuva acontece entre a manhã e a tarde. Não se descarta a possibilidade de vir com trovoadas.
Além disso, o calor e a sensação de abafamento continuam em todo o Rio Grande do Sul. A amplitude térmica também se destaca em algumas áreas. A máxima pode ultrapassar os 30ºC. Confira:
- Porto Alegre: mínima de 17ºC e máxima de 26ºC
- Uruguaiana: mínima de 19ºC e máxima de 26ºC
- Santa Maria: mínima de 18ºC e máxima de 29ºC
- Caxias do Sul: mínima de 14ºC e máxima de 31ºC
- Santa Rosa: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC
- Capão da Canoa: mínima de 17ºC e máxima de 25ºC
- Rio Grande: mínima de 17ºC e máxima de 31ºC
Fonte: Inmet
O que esperar dos próximos dias
Na sexta-feira (17), as áreas de instabilidade vão seguir espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Também é esperado o avanço de uma nova frente fria, que mantém a condição de chuva moderada a forte e de temporais sobre a metade Norte.
A tendência é que no sábado (18) a frente fria se desloque. Enquanto isso, no Sul a estabilidade retorna. Já no Norte, a previsão é de variação de nebulosidade e pancadas com acumulados inferiores a 40 milímetros.
A temperatura volta a diminuir em relação aos dias anteriores, diante da entrada de uma nova massa de ar gelado.
*Produção: Carolina Dill