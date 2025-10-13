Previsão do tempo: terça-feira será ensolarada e com elevação da temperatura no RS





Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 25ºC. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O sol será o grande protagonista desta terça-feira (14) pelo Rio Grande do Sul. Devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o tempo fica estável e o céu aberto predomina, sem previsão de chuva.

A massa de ar frio que veio na retaguarda da frente fria que passou pelo Estado no domingo (12) reduz a temperatura pela manhã, conforme a Climatempo.

A mínima diminui novamente na maioria das regiões, especialmente na Serra e no Sul. Os índices variam entre 9°C e 18°C.

Contudo, o dia ensolarado elevará os termômetros durante a tarde. O maior aumento é esperado em áreas do Oeste, das Missões e do Noroeste, onde as marcas oscilam entre 20°C e 26°C.

Outro destaque do dia é na diminuição da intensidade do vento. De acordo com a Climatempo, a velocidade fica entre 40 e 50 km/h em toda a faixa litorânea. O mar se mantém agitado próximo à costa como consequência do ciclone extratropical que se formou próximo ao território gaúcho.

O que esperar da quarta-feira

A formação de uma nova área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai vai voltar a estimular a formação de nuvens carregadas na quarta-feira (15) que avançam para o Rio Grande do Sul.

As pancadas podem atingir o Oeste, as Missões, o Noroeste e a Região Central com intensidade fraca a moderada.

As demais áreas do Estado terão um dia de tempo firme e com predomínio de sol.

O amanhecer terá temperatura mais baixa, principalmente na Campanha, na Serra e no Centro, mas sem risco para geada.

Novamente, durante a tarde os termômetros sobem e esquenta, com destaque para a Fronteira Oeste, para as Missões e para o Noroeste, onde as marcas podem se aproximar dos 30°C.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (14)

Região Metropolitana

Dia de sol. Noite de céu limpo. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Terça-feira de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 12ºC e 23ºC.

Campanha

Sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 10ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de tempo ensolarado. Noite de céu aberto. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 12ºC e 25ºC.

Região Sul

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol entre algumas nuvens durante o dia. Névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Capão da Canoa, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 23ºC.

Região Central

Dia de sol entre nuvens. Não há previsão de chuva. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 24ºC.

Região Norte

Terça-feira com predomínio de sol entre nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 23ºC.

Região Noroeste

Sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 26ºC.