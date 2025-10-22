Ambiente

Antes da chuva
Notícia

Previsão do tempo: temperatura pode ultrapassar os 30ºC no RS nesta quinta-feira

Além da elevação nos termômetros, dia terá vento entre 50 e 65 km/h na região Norte, na Serra, e no Litoral Médio e Norte

Zero Hora

