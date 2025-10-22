Previsão do tempo: temperatura pode ultrapassar os 30ºC no RS nesta quinta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 29ºC. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A quinta-feira (23) segue sem mudanças no tempo do Rio Grande do Sul, aponta a Climatempo. O dia será de sol entre poucas nuvens, cenário que contribui para a elevação da temperatura e do calor à tarde.

Cidades do Oeste, das Missões, do Noroeste e da Região Central são as que terão o aumento mais expressivo. Alegrete e em Itaqui, por exemplo, podem registrar índices superiores a 30ºC.

A mesma área também pode observar pancadas de chuva fraca ao fim do dia devido à formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, estão previstas para esta quinta-feira rajadas de vento entre 50 e 65 km/h na região Norte, na Serra, e no Litoral Médio e Norte.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta para a costa. A condição não representa risco imediato, mas tem a possibilidade de causar danos.

Cidades da Região Metropolitana e dos Vales, como Lajeado , também podem ter marcas de 30ºC

, também podem ter marcas de 30ºC Menor mínima do dia é esperada nos Campos de Cima da Serra. Em São José dos Ausentes, faz 9ºC pela manhã

Previsão de vento segue até a noite de sexta-feira (24)

O que esperar da sexta-feira e do sábado

A intensificação da área de baixa pressão sobre o Paraguai e a aproximação de uma nova frente fria vão provocar pancadas de chuva no Oeste, na Campanha e no Sul na sexta-feira. As demais regiões do Estado terão um dia de sol.

Pancadas podem vir com intensidade moderada a forte

Calor vai predominar em grande parte do território gaúcho. Índices ultrapassam os 30ºC

A tendência é que no sábado (25) a previsão de pancadas de chuva continue. Pode ocorrer temporais no Oeste, na Campanha, no Sul, na Costa Doce, no Noroeste, nas Missões, na Região Central, nos Vales e na Metropolitana. Nas demais regiões, o tempo segue estável.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (23)

Região Metropolitana

Sol o dia todo. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 29ºC.

Serra

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 11ºC e 25ºC.

Campanha

Quinta-feira de sol entre nuvens. Noite com poucas nebulosidade. Em Bagé, as marcas ficam entre 16ºC e 27ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol entre muitas nuvens. Noite com nebulosidade. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 17ºC e 30ºC.

Região Sul

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 23ºC.

Região Central

Quinta-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 29ºC.

Região Norte

Dia de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 25ºC.

Região Noroeste

Predomínio de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.