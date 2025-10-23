Previsão do tempo: temperatura passa dos 30ºC, e chuva retorna ao RS nesta sexta-feira

Até o momento, não há previsão de grandes volumes de chuva. Félix Zucco / Agencia RBS

A chuva retorna ao Rio Grande do Sul e ganha força ao longo desta sexta-feira (24). De acordo com a Climatempo, o calor e a umidade farão com que áreas do Oeste, da Campanha e do Sul tenham pancadas de intensidade moderada a forte, com raios e trovoadas .Nas demais regiões gaúchas, o tempo firme e ensolarado ainda predomina.

A chuva ocorre principalmente ao fim do dia

Até o momento, não há previsão de grandes volumes de chuva, mas existe a possibilidade de pancadas mais intensas em um curto período de tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de rajadas de ventos para toda a costa litorânea, Região Metropolitana e Nordeste. A velocidade pode ultrapassar os 50 km/h.

A condição, que deve permanecer até o sábado, não representa risco imediato, mas tem a possibilidade de causar danos.

Temperatura sobe e o calor vai predominar em grande parte das regiões

em grande parte das regiões Máxima atinge os 33ºC em cidades do Vale do Taquari e no Vale do Rio Pardo

em cidades do Vale do Taquari e no Vale do Rio Pardo Mínima na casa dos 10ºC na Serra

O que esperar do fim de semana

Uma nova frente fria está prevista para passar pelo Estado no sábado (25), o que causará aumento da nebulosidade e ampliação da chuva para toda a metade Sul.

Frente fria é o deslocamento de uma massa de ar frio que avança sobre uma região ocupada por ar mais quente. Provoca queda de temperatura, aumento da nebulosidade, ventos e, muitas vezes, chuvas

De acordo com a Climatempo, há risco de temporal no Oeste, nas Missões, na Campanha, no Sul e na Região Central.

Na Região dos Vales e no Litoral Médio, as pancadas ocorrem com intensidade moderada a forte. Na Serra, não se descarta alguma chuva mais isolada no período da noite. Nas demais regiões, o tempo segue estável.

Rajadas de vento ficam entre 50 e 80 km/h

Temperatura chega novamente aos 33ºC

No domingo (26), à medida que a frente fria se move e avança em direção ao Norte, a chuva perde força na Campanha, no Centro e no Sul. O sol aparece entre variações de nuvens.

O tempo tende a permanecer fechado no Norte e na Serra. Nessas áreas, há previsão de pancadas de chuva forte acompanhada de descargas elétricas.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (24)

Região Metropolitana

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 32ºC.

Serra

Dia de sol entre muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 27ºC.

Campanha

Sexta-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Pode chover na região. Em Bagé, as marcas ficam entre 17ºC e 27ºC.

Fronteira Oeste

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 29ºC.

Região Sul

Previsão de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 27ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 26ºC.

Região Central

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 31ºC.

Região Norte

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 27ºC.

Região Noroeste

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 30ºC.