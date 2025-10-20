Previsão do tempo: Serra pode ter geada ao amanhecer nesta terça-feira no RS

Sol aparece o dia todo em Caxias do Sul na terça-feira (21). Porthus Junior / Agencia RBS

O tempo ensolarado predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (21). Além disso, a presença de uma massa de ar frio sobre o Estado mantém a temperatura baixa e a sensação de frio pela manhã.

A Climatempo aponta que não estão descartados episódios de geada tardia durante o amanhecer na Serra.

Geada tardia é um fenômeno que ocorre quando há formação de geada fora do esperado, especialmente após o fim do inverno

Massas de ar frio são grandes volumes de ar que se deslocam pela atmosfera e possuem temperaturas mais baixas do que o ambiente por onde passam

são grandes volumes de ar que se deslocam pela atmosfera e possuem temperaturas mais baixas do que o ambiente por onde passam A presença de massas de ar frio com a intensidade vista nesta época do ano são menos comuns

A expectativa é que a temperatura suba durante a tarde, mas sem calor. De acordo com a Climatempo, esquenta mais no Oeste, nas Missões e no Centro.

Nos próximos dias, a massa de ar frio perde força gradualmente, e o termômetro volta a aumentar. Alguns municípios localizados mais distantes da costa podem registrar calor já na quarta-feira (22).

Ainda assim, as madrugadas seguem frias, com temperaturas abaixo dos 10°C em várias cidades gaúchas.

O que esperar dos próximos dias

Até quinta-feira (23) o tempo não muda no Rio Grande do Sul

o tempo não muda no Rio Grande do Sul Na quarta (22), o calor começa a retornar na Metade Oeste no período da tarde. Marcas podem chegar aos 30ºC

Pela manhã, temperatura segue baixa, mas é esperado um frio menos intenso comparado aos dias anteriores

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (21)

Região Metropolitana

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Sol aparece o dia todo. Noite de tempo aberto. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 9ºC e 22ºC.

Campanha

Sol com aumento de nuvens à tarde. Em Bagé, as marcas ficam entre 11ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Terça-feira de sol, com aumento de nuvens à tarde. Nebulosidade continua à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 11ºC e 24ºC.

Região Sul

Predomínio de sol o dia todo, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Tempo ensolarado. Noite de tempo aberto sem nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 21ºC.

Região Central

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite de céu limpo. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 25ºC.

Região Norte

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Passo Fundo, a mínima é de 10ºC, e a máxima, de 22ºC.

Região Noroeste

Sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 25ºC.