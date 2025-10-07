Previsão do tempo: quarta-feira será ensolarada e fria pela manhã no RS

Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 21ºC. Renan Mattos / Agencia RBS

O sol irá marcar presença em todo o Rio Grande do Sul ao longo de quarta-feira (8). Junto a ele, o amanhecer será gelado, com chance de geada em pontos altos da serra gaúcha.

Este contraste se deve à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, associado à massa de ar polar que adentrou o Estado após a passagem da frente fria do fim de semana.

Conforme a Climatempo, o sistema se desloca ao longo do dia, e os termômetros entram em gradual elevação, também por conta do céu aberto e maior incidência solar.

Em áreas do Oeste, das Missões e do Noroeste, a sensação térmica fica mais agradável.

Os maiores índices do Estado podem variar entre 13°C e 25°C, enquanto as mínimas oscilam de 1°C a 13°C.

São José dos Ausentes: mínima de 5ºC e máxima de 16ºC

mínima de 5ºC e máxima de 16ºC Bom Jesus: mínima de 6ºC e máxima de 19ºC

mínima de 6ºC e máxima de 19ºC Horizontina: mínima de 11ºC e máxima de 25ºC

mínima de 11ºC e máxima de 25ºC Iraí: mínima de 11ºC e máxima de 24ºC

O que esperar dos próximos dias

A expectativa é que o tempo siga firme e sem previsão de chuva significativa em todas regiões na quinta (9) e na sexta-feira (10). De acordo com a Climatempo, os dias serão de sol entre variações de nuvens.

A temperatura segue amena pela manhã, principalmente na Serra. Mas algumas cidades entre o Oeste, as Missões e o Noroeste já podem contar com registros elevados e uma leve sensação de calor à tarde.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (8)

Região Metropolitana

Sol aparece o dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 21ºC.

Serra

Dia de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 7ºC e 20ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Bagé, as marcas ficam entre 8ºC e 21ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 11ºC e 23ºC.

Região Sul

Previsão de sol o dia todo. Noite de tempo aberto. Em Pelotas, os termômetros variam entre 9ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Capão da Canoa, a mínima é de 8ºC, e a máxima, de 18ºC.

Região Central

Região deve ter sol o dia todo e noite de céu aberto. Em Santa Maria, mínima de 9ºC e máxima de 21ºC.

Região Norte

Predomínio de sol entre algumas nuvens, sem previsão chuva. Em Passo Fundo, a mínima é de 9ºC, e a máxima, de 21ºC.

Região Noroeste

Quarta-feira de sol entre nuvens. Não há previsão de chuva. Em Santa Rosa, mínima de 11ºC e máxima de 24ºC.