Previsão do tempo: frente fria avança e provoca temporal pelo RS nesta sexta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 24ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A aproximação de uma frente fria irá reforçar o tempo instável e espalhar a chuva pelo Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (17). A previsão indica nebulosidade, pancadas e trovoadas em todo o Estado, principalmente sobre a metade norte gaúcha.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os pontos de maior atenção são o Noroeste e parte do Norte, onde há perigo de tempestade ao longo de todo o dia.

Nessa porção, podem ser observados acumulados superiores a 100 milímetros e vento acima de 100 km/h, além de raios e eventual queda de granizo.

O aviso se estende para o Centro, o Oeste, a Serra e a Região Metropolitana, mas com menor intensidade. Os volumes variam entre 50 e 100 milímetros. Mas as rajadas também podem atingir até 100 km/h.

Acumulados previstos

Sarandi: 59,1 milímetros

59,1 milímetros Três Passos: 59 milímetros

59 milímetros Erechim: 58,3 milímetros

58,3 milímetros Sertão: 58,3 milímetros

58,3 milímetros Frederico Westphalen: 58 milímetros

Fonte: Climatempo

Como fica a temperatura

A Climatempo destaca que a combinação de calor, umidade e ar frio em altitude é o combustível para a formação dos temporais.

Para a sexta-feira, a presença constante de nebulosidade impede o aquecimento mais acentuado.

Dessa forma, a temperatura apresenta uma redução comparada aos dias anteriores, mas o ar abafado ainda predomina em boa parte do território gaúcho.

As mínimas variam entre 14°C e 22°C, enquanto as máximas oscilam entre 20°C e 27°C, a depender da cidade.

O que esperar do fim de semana

À medida que a frente fria se afasta, no sábado (18) a chuva segue com maior intensidade apenas sobre as porções central e norte. Na metade sul gaúcha, o tempo volta a firmar.

A entrada de uma massa de ar frio associada a um sistema de alta pressão atmosférica deve fazer com que o sol retorne no domingo (19) na maior parte das regiões.

Com isso, a tendência é que ocorra uma redução da temperatura. Faz frio durante o amanhecer, mas sem previsão de formação de geada. Segundo a Climatempo, durante a tarde, mesmo com a presença do sol os termômetros permanecem amenos.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (17)

Região Metropolitana

Manhã de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 24ºC.

Serra

Nublado com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 22ºC.

Campanha

Dia de céu nublado e chuva. Noite com nebulosidade. Em Bagé, as marcas ficam entre 16ºC e 25ºC.

Fronteira Oeste

Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 23ºC.

Região Sul

Sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Tempo nublado com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 24ºC.

Região Central

Previsão de tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 23ºC.

Região Norte

Nublado com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 21ºC.

Região Noroeste

Tempo nublado com chuva forte durante o dia. À noite, chuva diminui de intensidade, mas não para. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 22ºC.