Previsão do tempo: fim de semana começa chuvoso, mas termina com sol e frio no RS

O fim de semana começa marcado por chuva na metade norte do Rio Grande do Sul, especialmente entre a madrugada e manhã de sábado (18). Além disso, a temperatura entra em queda devido à chegada de uma massa de ar frio no território gaúcho.
Já o domingo (19) terá tempo firme em quase todo o Estado, com sol, variação de nuvens e índices reduzidos nos termômetros, mas sem geada. Pode chover fraco apenas no Litoral Norte.
O que esperar do sábado
De acordo com a Climatempo, o deslocamento de uma frente fria e a atuação de nova área de baixa pressão próxima à costa reforça a instabilidade no RS. À medida que o sistema avança, uma nova massa de ar frio passa a influenciar nos termômetros.
- A frente fria é um tipo de sistema meteorológico que acontece quando uma massa de ar frio avança e encontra uma massa de ar quente, empurrando-a para cima. Isso costuma causar chuva, vento e queda de temperatura
- A massa de ar frio é um grande volume de ar com temperatura baixa, que se desloca e traz frio, céu limpo ou geada, dependendo das condições locais
Ainda no sábado, a chuva mais intensa fica concentrada na metade norte do Estado, com risco de granizo e ventos.
- Há chance de pancadas fortes em cidades do Noroeste, Norte, Região Metropolitana, Região dos Vales, Serra e Centro
- Não se descarta chuva fraca no Oeste e na Campanha
- Os acumulados ficam entre 20 e 40 milímetros
- Precipitação perde força entre a tarde e a noite
- Rajadas de vento variam entre 50 e 70 km/h
- Mínimas devem ser registradas à noite. Atinge os 8ºC na Serra
- Máxima não passa dos 24ºC no território gaúcho. Marca é esperada em São Luiz Gonzaga
O que esperar do domingo
A massa de ar frio se estabelece no domingo. Pela manhã, os registros ficam inferiores a 10ºC na maior parte do Estado. Mas o sol com variação de nuvens prevalece.
- Tempo firme e com sol volta a predominar em grande parte do Rio Grande do Sul
- Ainda pode chover fraco na porção litorânea
- Dia de temperatura baixa, com manhã fria e tarde amena em todas as regiões
- Mínima pode chegar a 6ºC na Serra
- Máxima pode chegar a 22ºC na Fronteira Oeste
O que esperar do começo da próxima semana
A tendência é que pelo menos até quarta-feira (22) os gaúchos observem a presença de sol e temperatura amena. Apenas para o fim da semana está previsto o retorno da chuva.
- Tempo segue estável e ensolarado em todo o Rio Grande do Sul
- Amanhecer gelado e temperatura em elevação ao longo do dia
- Instabilidade pode retornar na quinta-feira
*Produção: Carolina Dill