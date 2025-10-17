Previsão do tempo: fim de semana começa chuvoso, mas termina com sol e frio no RS

Tempo firme e o frio voltam a predominar no domingo (19). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O fim de semana começa marcado por chuva na metade norte do Rio Grande do Sul, especialmente entre a madrugada e manhã de sábado (18). Além disso, a temperatura entra em queda devido à chegada de uma massa de ar frio no território gaúcho.

Já o domingo (19) terá tempo firme em quase todo o Estado, com sol, variação de nuvens e índices reduzidos nos termômetros, mas sem geada. Pode chover fraco apenas no Litoral Norte.

O que esperar do sábado

De acordo com a Climatempo, o deslocamento de uma frente fria e a atuação de nova área de baixa pressão próxima à costa reforça a instabilidade no RS. À medida que o sistema avança, uma nova massa de ar frio passa a influenciar nos termômetros.

A frente fria é um tipo de sistema meteorológico que acontece quando uma massa de ar frio avança e encontra uma massa de ar quente, empurrando-a para cima. Isso costuma causar chuva, vento e queda de temperatura

é um tipo de sistema meteorológico que acontece quando uma massa de ar frio avança e encontra uma massa de ar quente, empurrando-a para cima. Isso costuma causar A massa de ar frio é um grande volume de ar com temperatura baixa, que se desloca e traz frio, céu limpo ou geada, dependendo das condições locais

Ainda no sábado, a chuva mais intensa fica concentrada na metade norte do Estado, com risco de granizo e ventos.

Há chance de pancadas fortes em cidades do Noroeste, Norte, Região Metropolitana, Região dos Vales, Serra e Centro

em cidades do Noroeste, Norte, Região Metropolitana, Região dos Vales, Serra e Centro Não se descarta chuva fraca no Oeste e na Campanha

no Oeste e na Campanha Os acumulados ficam entre 20 e 40 milímetros

Precipitação perde força entre a tarde e a noite

Rajadas de vento variam entre 50 e 70 km/h

Mínimas devem ser registradas à noite . Atinge os 8ºC na Serra

. Atinge os na Serra Máxima não passa dos 24ºC no território gaúcho. Marca é esperada em São Luiz Gonzaga

O que esperar do domingo

A massa de ar frio se estabelece no domingo. Pela manhã, os registros ficam inferiores a 10ºC na maior parte do Estado. Mas o sol com variação de nuvens prevalece.

Tempo firme e com sol volta a predominar em grande parte do Rio Grande do Sul

volta a predominar em grande parte do Rio Grande do Sul Ainda pode chover fraco na porção litorânea

Dia de temperatura baixa, com manhã fria e tarde amena em todas as regiões

em todas as regiões Mínima pode chegar a 6ºC na Serra

na Serra Máxima pode chegar a 22ºC na Fronteira Oeste

O que esperar do começo da próxima semana

A tendência é que pelo menos até quarta-feira (22) os gaúchos observem a presença de sol e temperatura amena. Apenas para o fim da semana está previsto o retorno da chuva.

Tempo segue estável e ensolarado em todo o Rio Grande do Sul

em todo o Rio Grande do Sul Amanhecer gelado e temperatura em elevação ao longo do dia

ao longo do dia Instabilidade pode retornar na quinta-feira