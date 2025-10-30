Previsão do tempo: como será o último dia de outubro no RS

A instabilidade não dá trégua no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (31). Conforme a Climatempo, a condição para chuva se mantém no último dia do mês de outubro.
- Há previsão de chuva com intensidade moderada na Serra, no Litoral Norte e na Região Metropolitana
- No Litoral Sul, na Região dos Vales e no Centro, pode ocorrer chuva fraca
- Nas demais áreas, o tempo segue com nebulosidade
Não são esperados acumulados significativos e não há alertas meteorológicos para o território gaúcho.
As temperaturas continuam reduzidas pela manhã e se mantêm agradáveis durante a tarde.
O que esperar do fim de semana
O mês de novembro começa no sábado com previsão de céu mais aberto em todo o Estado. Contudo, a tendência é que o fim de semana termine com o retorno da chuva.
Sábado
- O tempo volta a ficar mais estável em todo o Estado
- Sol entre nuvens predomina, especialmente no Oeste, Campanha e Sul.
- Ainda há possibilidade de chuva fraca nas áreas costeiras
- A temperatura sobe, com sensação de calor nas regiões de fronteira com a Argentina
Domingo
- Pancadas de chuva retornam em todas as regiões
- Chuva moderada a forte pode ocorrer na Campanha, Missões, Noroeste e Fronteira Oeste
- No Centro, Serra e Sul, há chance de pancadas isoladas, com intensidade moderada
- Na Costa Doce, Região Metropolitana e Litoral Norte, o sol aparece entre muitas nuvens, com chance de pancadas isoladas
- A temperatura segue elevada à tarde
Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (31)
Região Metropolitana
Sol e períodos de céu nublado. Há condições de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 21ºC.
Serra
Predomínio de sol entre muitas nuvens. Há condições de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 20ºC.
Campanha
Nebulosidade o dia todo. Em Bagé, as marcas ficam entre 12ºC e 20ºC.
Fronteira Oeste
Sol e muitas nuvens o dia todo. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 13ºC e 24ºC.
Região Sul
Sexta-feira de sol com períodos de céu nublado. Em Pelotas, os termômetros variam entre 14ºC e 21ºC.
Litoral Norte
Previsão de sol entre muitas nuvens. Há condições para chuva. Em Capão da Canoa, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 21ºC.
Região Central
Sol e períodos de céu nublado o dia todo. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 22ºC.
Região Norte
Predomínio de sol entre muitas nuvens o dia todo. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 22ºC.
Região Noroeste
Dia de sol com períodos de céu nublado o dia todo. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 24ºC.
