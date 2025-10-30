Previsão do tempo: como será o último dia de outubro no RS

Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 21ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A instabilidade não dá trégua no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (31). Conforme a Climatempo, a condição para chuva se mantém no último dia do mês de outubro.

Há previsão de chuva com intensidade moderada na Serra, no Litoral Norte e na Região Metropolitana

No Litoral Sul, na Região dos Vales e no Centro , pode ocorrer chuva fraca

, pode ocorrer chuva fraca Nas demais áreas, o tempo segue com nebulosidade

Não são esperados acumulados significativos e não há alertas meteorológicos para o território gaúcho.

As temperaturas continuam reduzidas pela manhã e se mantêm agradáveis durante a tarde.

O que esperar do fim de semana

O mês de novembro começa no sábado com previsão de céu mais aberto em todo o Estado. Contudo, a tendência é que o fim de semana termine com o retorno da chuva.

Sábado

O tempo volta a ficar mais estável em todo o Estado

em todo o Estado Sol entre nuvens predomina, especialmente no Oeste, Campanha e Sul .

predomina, especialmente no . Ainda há possibilidade de chuva fraca nas áreas costeiras

nas áreas A temperatura sobe, com sensação de calor nas regiões de fronteira com a Argentina

Domingo

Pancadas de chuva retornam em todas as regiões

em todas as regiões Chuva moderada a forte pode ocorrer na Campanha, Missões, Noroeste e Fronteira Oeste

pode ocorrer na No Centro, Serra e Sul , há chance de pancadas isoladas , com intensidade moderada

, há chance de , com intensidade moderada Na Costa Doce, Região Metropolitana e Litoral Norte , o sol aparece entre muitas nuvens, com chance de pancadas isoladas

, o sol aparece entre muitas nuvens, com A temperatura segue elevada à tarde

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (31)

Região Metropolitana

Sol e períodos de céu nublado. Há condições de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 21ºC.

Serra

Predomínio de sol entre muitas nuvens. Há condições de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 20ºC.

Campanha

Nebulosidade o dia todo. Em Bagé, as marcas ficam entre 12ºC e 20ºC.

Fronteira Oeste

Sol e muitas nuvens o dia todo. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 13ºC e 24ºC.

Região Sul

Sexta-feira de sol com períodos de céu nublado. Em Pelotas, os termômetros variam entre 14ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol entre muitas nuvens. Há condições para chuva. Em Capão da Canoa, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 21ºC.

Região Central

Sol e períodos de céu nublado o dia todo. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 22ºC.

Região Norte

Predomínio de sol entre muitas nuvens o dia todo. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 22ºC.

Região Noroeste

Dia de sol com períodos de céu nublado o dia todo. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 24ºC.