Previsão do tempo: calor de 30ºC e retorno da chuva marcam quarta-feira no RS

Neimar De Cesero / Agencia RBS

A chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (15) em pontos do Oeste e das Missões. Contudo, o sol continua a predominar na maior parte do território gaúcho com tendência de elevação na temperatura, que pode chegar na casa dos 30ºC.

Conforme a Climatempo, o amanhecer permanece frio, principalmente na Campanha, na Serra e na Região Central, mas sem risco para geada. Os termômetros sobem ao longo da tarde em todas as regiões.

Chuva no Oeste e nas Missões

A formação de uma nova área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai vai voltar a estimular a entrada de umidade no Rio Grande do Sul e, consequentemente, a formação de nuvens carregadas.

A Climatempo afirma que as pancadas podem atingir o Oeste e cidades das Missões com intensidade fraca a moderada. De acordo com o boletim diário da Defesa Civil, a chuva pode vir acompanhada de trovoadas. Os acumulados ficam abaixo dos 20 milímetros.

Tarde quente

A quarta-feira amanhece com temperatura mais amena pelo Rio Grande do Sul, com sensação de friozinho na Serra e na Campanha. A mínima varia entre 8°C e 16°.

Com a presença do sol, os índices sobem mais. O destaque fica para a Fronteira Oeste, Missões, Centro e Noroeste, onde faz calor e fica abafado. As marcas podem ultrapassar os 30°C.

Tendência para os próximos dias

Na quinta-feira (16), a região de baixa pressão atmosférica, aliada ao transporte de umidade, favorece a continuidade do tempo instável. Há chance de chuva pontualmente forte, acompanhada de raios e eventual queda de granizo nas Missões e no Centro.

Nas demais regiões, há condição para pancadas de chuva fraca a moderada com trovoadas. Os acumulados variam entre 10 e 20 milímetros no dia. Não se descarta a possibilidade de chegar aos 60 milímetros em algumas cidades.

O tempo fica abafado na maior parte do RS. Na Serra, há previsão de temperatura agradável à tarde.

Segundo a Climatempo, na sexta-feira (17), a instabilidade se espalha, impulsionada por uma nova frente fria. As pancadas podem ser fortes e haverá chance de temporais sobre a metade norte gaúcha.

A partir do avanço do sistema, a temperatura diminui em relação aos dias anteriores.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (15)

Região Metropolitana

Dia de sol. Noite de céu limpo. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Quarta-feira de sol com névoa fraca ao amanhecer. À noite, as nuvens aumentam. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 12ºC e 27ºC.

Campanha

Sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 12ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol entre muitas nuvens à tarde e à noite. Pode chover fraco. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 14ºC e 29ºC.

Região Sul

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Noite com nebulosidade. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 22ºC.

Região Central

Quarta-feira de sol entre nuvens. À noite, nebulosidade. Pode chover fraco. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 29ºC.

Região Norte

Sol entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 27ºC.

Região Noroeste

Manhã de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Pode chover fraco. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 30ºC.