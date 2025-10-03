Previsão de chuva forte e temporais coloca RS sob alerta no fim de semana

Em Porto Alegre, máxima chega aos 28ºC no sábado. Lauro Alves / Agencia RBS

Os gaúchos terão um fim de semana marcado pela chuva e pelo risco de temporais em algumas regiões do Rio Grande do Sul por conta da atuação de diferentes sistemas meteorológicos e da chegada de uma nova frente fria.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil Estadual estão com alerta de atenção para chuva intensa em todo o Estado, que pode vir acompanhada de rajada de vento, raios e eventual queda de granizo.

O calor também volta a predominar. A máxima pode ultrapassar os 33ºC.

O que esperar do sábado

No sábado (4), a Climatempo aponta que pode chover com forte intensidade na Metade Norte e leste do Rio Grande do Sul entre a madrugada e a manhã. A tendência, contudo, é que a precipitação perca força no decorrer da tarde.

Nas demais regiões, como Campanha, Costa Doce, Sul e Centro, é esperada chuva fraca entre a manhã e a tarde.

A temperatura sobe, e o calor volta a predominar em todo o território gaúcho. Os índices se aproximam dos 30ºC ao longo do dia.

A elevação é motivada por uma pré-frontal, condição atmosférica que ocorre antes da chegada de uma frente fria. Ela fará com que o ar quente proveniente do norte do país seja empurrado e intensificado no Estado.

Porto Alegre: mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

mínima de 20ºC e máxima de 28ºC Passo Fundo: mínima de 16ºC e máxima de 25ºC

mínima de 16ºC e máxima de 25ºC Santa Maria: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

mínima de 19ºC e máxima de 28ºC Uruguaiana: mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

mínima de 19ºC e máxima de 30ºC Pelotas: mínima de 18ºC e máxima de 28ºC

mínima de 18ºC e máxima de 28ºC Caxias do Sul: mínima de 15ºC e máxima de 26ºC

O que esperar do domingo

A frente fria chega ao Rio Grande do Sul no domingo (5). A partir do fim da madrugada, pancadas de chuva já são esperadas na área de fronteira com o Uruguai.

À medida que o sistema se desloca pela costa do Estado, leva novas áreas de instabilidade para toda a Metade Sul.

A chuva pode vir com forte intensidade, e não é descartada a ocorrência de temporais, especialmente nas cidades de fronteira. Nessa porção, há chance ainda de queda de granizo.

A chuva deve ficar concentrada principalmente nas regiões Oeste, Sul e Central, além da Campanha e parte do Litoral Médio e Sul.

Mesmo com chuva, temperatura atinge quase 30ºC em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

No Norte, a instabilidade mais forte pode começar entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira.

Conforme a Defesa Civil, o vento pode superar 100 km/h no Oeste, na Campanha e na Região Sul. Já os volumes variam entre 30 e 80 milímetros.

Novamente, a temperatura se eleva à tarde. O calor e a sensação de abafamento predominam.

Porto Alegre: mínima de 20ºC e máxima de 29ºC

mínima de 20ºC e máxima de 29ºC Passo Fundo: mínima de 16ºC e máxima de 32ºC

mínima de 16ºC e máxima de 32ºC Santa Maria: mínima de 19ºC e máxima de 33ºC

mínima de 19ºC e máxima de 33ºC Uruguaiana: mínima de 18ºC e máxima de 32ºC

mínima de 18ºC e máxima de 32ºC Pelotas: mínima de 18ºC e máxima de 33ºC

mínima de 18ºC e máxima de 33ºC Caxias do Sul: mínima de 14ºC e máxima de 33ºC

O que esperar da segunda-feira

A frente fria avança pela costa do Rio Grande do Sul na segunda-feira (6) e provoca pancadas por todo o Estado. Na porção Sul, a precipitação forte ocorre entre a madrugada e o início da manhã. O tempo volta a firmar a partir da tarde.

Nas demais áreas, há chance para pancadas moderadas a forte e formação de temporais. A instabilidade começa a perder força à noite.

O dia deve iniciar mais abafado, mas a expectativa é que a temperatura caia no decorrer das horas com a entrada de uma massa de ar frio.