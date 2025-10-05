Ambiente

Bioeconomia
Notícia

"Passamos a entender o potencial da floresta": como uma ilha na Amazônia se tornou vitrine para a COP30

Região insular de Belém avança em iniciativas que geram renda e desenvolvimento com turismo e produtos extraídos da natureza

Matheus Schuch

De Belém do Pará

