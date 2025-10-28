Melissa? Katrina? Entenda o sistema que batiza os furacões mais temidos do planeta

Furacão Melissa atingiu a categoria 5, o nível máximo da escala Saffir-Simpson. RAMMB/CIRA / AFP

O furacão Melissa, que avança nesta terça-feira (28) pela Jamaica com ventos de até 290 km/h, já é considerado um dos mais potentes da história recente do Caribe.

As autoridades locais alertam para destruição em larga escala e risco de inundações, enquanto o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) confirmou que o fenômeno atingiu a categoria 5 — o nível máximo da escala Saffir-Simpson.

Até o momento, sete mortes foram registradas: três na Jamaica, três no Haiti e uma na República Dominicana.

Com a aproximação do Melissa, muitas pessoas se perguntam como os furacões recebem seus nomes e por que, em meio a tantos fenômenos extremos, alguns são lembrados por décadas, enquanto outros caem no esquecimento.

Como os nomes dos furacões são escolhidos

A designação de nomes para furacões e tufões segue um sistema rigoroso e padronizado, coordenado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), com sede em Genebra, na Suíça.

Desde 1979, a instituição mantém listas rotativas de 126 nomes, usados em ciclos de seis anos.

Esses nomes são selecionados para refletir a diversidade linguística dos países mais afetados — por isso, predominam nomes comuns em inglês, espanhol e francês.

A cada temporada, as listas seguem a ordem alfabética, alternando entre nomes masculinos e femininos, e excluem letras como Q, U, X, Y e Z, por serem pouco usadas em prenomes.

No caso dos furacões do Atlântico, há seis listas anuais, cada uma com 21 nomes. Quando uma temporada ultrapassa esse número (como ocorreu em 2005, ano do devastador Katrina), são adotadas as letras do alfabeto grego (alfa, beta, gama, delta, etc.), uma medida excepcional para lidar com o excesso de tempestades.

Já os tufões do Pacífico, que atingem países asiáticos, seguem regras específicas. No Noroeste do Pacífico, utiliza-se uma lista com 144 nomes fornecidos por diferentes países da região, e, no Centro-Norte do Pacífico, predominam nomes havaianos, usados de forma sequencial.

Por que alguns nomes são "aposentados"

Embora as listas se repitam a cada seis anos, certos nomes são retirados permanentemente. Isso ocorre quando um furacão provoca devastação ou número elevado de mortes, tornando inadequado o uso futuro.

Foi o caso de Katrina (2005), substituído por Katia em 2011, e de Maria (2017), que causou destruição catastrófica em Porto Rico.

Segundo a OMM, a retirada desses nomes funciona como uma forma simbólica de respeito às vítimas e evita confusão em registros históricos e comunicados públicos.

De santos a mulheres: a evolução da nomenclatura

O sistema atual é fruto de uma longa história de mudanças. Antes da padronização, furacões eram nomeados conforme o santo do dia em que atingiam determinada região — um furacão em 24 de junho, por exemplo, seria chamado São João, e um novo evento na mesma data, São João II.

No fim do século 19, o meteorologista australiano Clement Wragge começou a batizar tempestades com nomes de mulheres. Décadas depois, militares americanos tentaram usar coordenadas geográficas para nomear ciclones, mas a comunicação por rádio se mostrou confusa.

Foi em 1953 que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) adotou oficialmente uma lista com nomes femininos, em ordem alfabética.

Somente no fim da década de 1970, após críticas por viés de gênero, o sistema passou a alternar entre nomes masculinos e femininos, em um esforço de equilíbrio.

Outra informação curiosa diz respeito à gravidade dos furacões: pesquisadores descobriram que furacões com nome de mulher matam quase o dobro de pessoas em comparação aos com nome masculino.