Massa de ar polar garante semana de sol e frio no RS; chuva pode retornar na sexta

Tempo estável predomina em todo o território gaúcho. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A semana que começa nesta segunda-feira (20) será de sol e frio em grande parte do Rio Grande do Sul. A tendência é que os primeiros dias sejam marcados por manhãs geladas e tardes amenas — uma combinação típica dos dias de temperatura reduzida com céu limpo.

De acordo com o meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o motivo se deve ao estabelecimento de uma massa de ar polar sobre o território gaúcho.

Massa de ar polar é um grande volume de ar com temperatura mais baixa, que se forma nas regiões polares. Ela se desloca e influencia o clima de uma região. Traz frio, céu limpo ou geada, a depender das condições

A expectativa, conforme o especialista, é que as máximas e as mínimas voltem a subir a partir de quarta-feira (22), com uma mudança na direção dos ventos e a entrada de ar quente e umidade.

O meteorologista da Climatempo, Vitor Takao, aponta possibilidade de a semana terminar com chuva no Estado. Até o momento, não há indicativo de acumulados expressivos.

Semana começa com sol e frio em todas regiões

em todas regiões Pela manhã, a temperatura fica próxima ou abaixo dos 10ºC até a terça-feira (21)

até a terça-feira (21) Mínima e máxima aumentam a partir de quarta-feira com entrada de ar quente e umidade

Instabilidade começa a avançar na sexta-feira (24) pela Fronteira Oeste e pela Campanha

Veja a previsão por região:

Como fica o tempo na sua região

Porto Alegre e Região Metropolitana

O tempo firme predomina durante os próximos dias, com sol e temperatura mais amena. Mínima fica na casa dos 10ºC no início do período. A máxima pode ultrapassar os 30ºC no fim da semana.

Porto Alegre: predomínio de sol com variações de nuvens de segunda até sexta-feira. Manhãs mais frias e tardes mais amenas

predomínio de sol com variações de nuvens de segunda até sexta-feira. Manhãs mais frias e tardes mais amenas Campo Bom: presença de sol entre nuvens marca a semana. Máxima pode chegar a 31ºC na sexta-feira

presença de sol entre nuvens marca a semana. Máxima pode chegar a 31ºC na sexta-feira Gravataí: dias de sol entre nuvens de segunda até sexta-feira

Serra

Período começa com frio durante o amanhecer. Mínima pode chegar a 5ºC em algumas cidades, especialmente dos Campos de Cima da Serra. Tempo firme e com sol prevalece.

Caxias do Sul: presença de sol entre nuvens marca a semana. Mínima se aproxima dos 8ºC

presença de sol entre nuvens marca a semana. Mínima se aproxima dos 8ºC Gramado: dias ensolarados com variações de nebulosidade. Mínima fica na casa dos 9ºC nos primeiros dias

Litoral Norte

Semana de sol, com registros amenos nos termômetros, além de baixa amplitude térmica (diferença entre a temperatura mínima e a máxima).

Torres: dias de sol com variações de nebulosidade. Mínima fica na casa dos 15ºC e máxima na casa dos 20ºC

dias de sol com variações de nebulosidade. Mínima fica na casa dos 15ºC e máxima na casa dos 20ºC Capão da Canoa: semana de tempo firme. Mínima de 11ºC no início da semana. Máxima chega aos 24ºC no sábado

Fronteira Oeste

Início da semana será marcado pela presença de sol com variação de nebulosidade. A partir de sexta, novas áreas de instabilidade começam a avançar rela região.

Alegrete: predomínio de tempo ensolarado. Mínima na casa dos 11ºC no início da semana. Máxima pode chegar aos 30ºC no fim

predomínio de tempo ensolarado. Mínima na casa dos 11ºC no início da semana. Máxima pode chegar aos 30ºC no fim Uruguaiana: semana começa com sol e termina com chuva na sexta-feira. Início terá temperatura amena. Máxima pode atingir 31ºC no fim do período

Regiões Norte e Noroeste

Os próximos dias devem ser de sol e temperatura mais agradável, com o tempo estável nas regiões.

Passo Fundo: predomínio de sol com variações de nuvens de segunda até sexta-feira. Manhãs mais frias e tardes mais amenas

predomínio de sol com variações de nuvens de segunda até sexta-feira. Manhãs mais frias e tardes mais amenas Santa Rosa: sol entre nuvens durante a semana. Registros amenos durante o período

Região Sul

Semana começa com manhãs amenas. Mínima pode chegar a 13ºC em algumas cidades. Tempo firme e com sol prevalece.

Pelotas: sol com variações de nuvens de segunda até sexta-feira

sol com variações de nuvens de segunda até sexta-feira Rio Grande: tempo firme com sol e nuvens

Campanha e Centro

O início da semana será de sol entre nuvens nas duas regiões. Já na sexta-feira, na Campanha, novas áreas de instabilidade causam mudanças no tempo. Mínima fica próxima a 11ºC, e máxima pode chegar aos 27ºC.

Santa Maria: dias de sol com variações de nuvens

dias de sol com variações de nuvens Bagé: predomínio de sol entre nuvens. Chuva pode retornar na sexta