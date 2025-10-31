Mais calor e menos chuva: confira a previsão do tempo para novembro no RS

O mês de novembro no Rio Grande do Sul será de contrastes no clima. Os primeiros dias serão marcados pela instabilidade, com previsão de chuva em diversas regiões. No entanto, a tendência é de que, ao longo das semanas, o tempo firme e seco ganhe espaço, com a diminuição da precipitação e a elevação da temperatura.

De acordo com a Climatempo, embora possam ser observados períodos de frio atípico, a expectativa é de que o mês termine com dias mais quentes que o habitual e registros de chuva abaixo da média histórica para o período.

Destaques de novembro

A chuva deve ficar abaixo da média na maioria das áreas gaúchas

na maioria das áreas gaúchas Estado terá mais dias com sol , o que facilitará o aumento nos termômetros

, o que facilitará o aumento nos termômetros Não se descarta a ocorrência de calor intenso

A passagem de frentes frias poderá provocar acentuada queda de temperatura em alguns momentos

em alguns momentos Maior risco de temporal , inclusive com queda de granizo

, inclusive com queda de granizo Pode ocorrer geada tardia nas áreas mais altas das Serras e da fronteira com o Uruguai

Áreas com menos chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta as regiões Norte, Noroeste, Central e Sudeste com maior redução de volume de chuva. Para a Climatempo, esse cenário é previsto para todas as áreas.

A média do mês, na maior parte do território gaúcho, calculada com base nos últimos 30 anos, fica entre 140 e 180 mm. A previsão indica que, para este ano, é esperada uma diminuição entre 10 e 50 mm.

Dias mais quentes

Com menos chuva, a temperatura aumenta. Isso porque o céu fica mais limpo e com poucas nuvens. Dessa forma, o sol ganha intensidade durante o dia e aquece mais o solo e o ar.

A elevação prevista também deve ser motivada pela formação de massas de ar quente próximas ao território gaúcho.

A meteorologista do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacionais de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE), Caroline Vidal, destaca:

— A temperatura deve ficar acima da média em novembro, mas também não são esperados valores significativos. Mas isso não significa que não terá alguma queda. É normal uma queda no mês. Novembro está no final da primavera e ainda se formam os sistemas frontais (frentes frias) — destaca

Tradicionalmente, a média no Estado fica entre 18ºC e 20ºC na Serra e na porção Nordeste, 20ºC e 22ºC no Centro, no Sul e no Norte, e entre 22ºC e 24ºC no Oeste e no Noroeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a temperatura pode ficar até 1°C acima do normal em áreas do Nordeste, da Região Central, do Noroeste, do Sul e do Sudeste. Na maior parte, é esperado um aumento entre 0,2ºC e 0,4ºC.

Influências do La Niña

A influência do La Niña no Oceano Pacífico também atuar diretamente no clima do Rio Grande do Sul. Uma das características do fenômeno é justamente a menor frequência da chuva e o aumento da temperatura no Sul do Brasil.

A tendência é que o padrão seja de baixa intensidade e curta duração até o início de 2026. Caroline Vidal diz que o horizonte de previsibilidade ainda está baixo, mas os modelos climáticos indicam uma continuidade de redução da chuva para os próximos meses.

— Estamos em um momento de transição de La Niña, então ainda há uma previsibilidade muito baixa. Para um período mais longo, nesse momento, é esperada chuva mais abaixo da média. Mas é muito importante a gente ir acompanhando as condições do Oceano Pacífico — aponta.