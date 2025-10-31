Ambiente

Mudança no clima
Notícia

Mais calor e menos chuva: confira a previsão do tempo para novembro no RS

Diante das condições de La Niña, apesar dos primeiros dias marcados pela chuva em diversas regiões, o tempo firme e seco irá sobressair em todo o Estado

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS