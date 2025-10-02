Justiça mantém decisão que suspende a perfuração de poços artesianos em Viamão

Empresa avalia novas medidas para retomar as obras. Corsan / Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) rejeitou o recurso da Corsan Aegea que pedia a retomada das obras de perfuração e exploração de poços artesianos na região de Águas Claras, em Viamão, na Região Metropolitana. A ordem judicial de suspensão das atividades que havia sido imposta no último dia 16 de setembro, pela 3ª Vara Cível da Comarca de Viamão, foi mantida nesta terça-feira (30).

A obra é contestada judicialmente pela Associação Águas Claras e pela Associação Civil Lago Tarumã, questionando a atuação da Corsan Aegea na área conhecida como Banhado dos Pachecos. Na ação, as entidades alegam o risco de danos ambientais e prejuízos ao abastecimento de água da comunidade local.

No recurso apresentado à Justiça, a Corsan Aegea sustentou que possui licença ambiental válida para a execução das obras. Além disso, a concessionária informou que obteve as autorizações prévias para perfuração dos seis poços construídos com Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema).

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) confirma que as obras ocorreram dentro das conformidades previstas e que a companhia possui as autorizações necessárias para execução do empreendimento.

A desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, da 22ª Câmara Cível do TJ-RS considerou que as licenças não são o ponto central da discussão, e sim os estudos que serviram de suporte para o empreendimento, decidindo pela manutenção da suspensão e pedindo maiores esclarecimentos sobre os impactos do projeto de exploração das águas.

A Corsan Aegea afirma que foi realizado um estudo garantindo que o sistema não irá impactar o fluxo do reservatório local, dos poços artesianos e nem a renovação do aquífero.

Procurado, o corpo jurídico da empresa afirma que respeita a decisão da Justiça, mas avalia novas medidas e recursos para retomar as obras. A concessionária considera a perfuração de poços a solução ambientalmente menos prejudicial para resolver os episódios frequentes de desabastecimento de água em Viamão.

Depois que a matéria foi publicada, a Corsan Aegea procurou a reportagem para reforçar que "a solução adotada para o abastecimento de água em Viamão, baseada na perfuração de poços tubulares profundos, é a alternativa mais segura do ponto de vista ambiental".