Ambiente

Região Metropolitana
Notícia

Justiça mantém decisão que suspende a perfuração de poços artesianos em Viamão

Corsan Aegea pediu a retomada das obras, paralisadas após uma determinação judicial no dia 16 de setembro, mas teve o recurso rejeitado pelo TJ-RS

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS