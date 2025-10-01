Ilha dos Lobos volta a receber passeios de caiaque e stand up paddle após sete anos 

Lobos e leões-marinhos, baleias-francas e golfinhos podem ser vistos na Ilha dos Lobos, dependendo da época. ICMBio / Acervo

Suspensos desde 2018, os passeios no mar em volta da Ilha dos Lobos, em Torres, serão liberados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) a partir deste sábado (4). A abertura oficial das atividades de visitação do Refúgio de Vida Silvestre Ilha dos Lobos (Revis) ocorrerá às 9h, em frente à Praça Borges de Medeiros.

A novidade é a permissão para passeios individuais em caiaque e stand up paddle. O desembarque de pessoas na ilha continua proibido. No local, que é uma Unidade de Conservação, podem ser observados, dependendo da época do ano, aves marinhas e costeiras, lobos e leões-marinhos, baleias-francas e golfinhos.

O ICMBio orienta que as atividades sejam praticadas antes da zona de rebentação, para evitar que a maré arraste os visitantes até a ilha.

— Contamos com o bom senso dos visitantes — explica a analista ambiental e chefe substituta do Refúgio de Vida Silvestre de Torres, Aline Kellerman.

Para qualquer modalidade de visita – individual ou comercial – será necessário agendamento prévio e autorização, com pelo menos um dia de antecedência, por meio do formulário disponível neste link.

A visita de caiaque e stand up paddle é gratuita, mas é preciso levar o próprio equipamento. Também é recomendado verificar as condições meteorológicas antes de realizar os passeios.

— É importante que o agendamento seja ativo para termos controle. A gente sabe que é uma atividade que tem potencial risco, então queremos ser zelosos para evitar possíveis problemas — Kellerman destaca.

Além disso, o visitante deve preencher o Termo de Conhecimento de Riscos, assumindo a responsabilidade pela própria segurança e seguindo as orientações recebidas no momento do agendamento.

O ICMBio realizará a fiscalização com o uso de dois drones e uma embarcação de monitoramento. Em casos de infrações ambientais, os responsáveis poderão ser multados e responder judicialmente.

Os passeios comerciais serão realizados exclusivamente por embarcações credenciadas, que poderão oferecer pacotes turísticos. Segundo Kellerman, um edital público para credenciamento será lançado em breve.

A capacidade diária será de 20 embarcações, com quatro saídas por dia, cada uma composta por cinco barcos. Como contrapartida, as empresas deverão ceder horários para visitas escolares voltadas à educação ambiental.

O surfe ainda não está autorizado nos arredores da Ilha dos Lobos – apesar das ondas gigantes –, mas a possibilidade está em estudo. A circulação de lanchas e botes particulares também permanece proibida neste primeiro momento.

Avaliação dos impactos ambientais

Desde 2018, a aproximação estava restrita a um limite mínimo de 500 metros, enquanto era medido o impacto ambiental da atividade turística.

A liberação ocorre após o Ministério do Meio Ambiente autorizar, em dezembro de 2024, o Plano de Uso Público do local. O estudo prevê a autorização por pelo menos 10 anos.