Furacão Melissa atingirá os Estados Unidos? Em mapa, veja o caminho da tempestade

Furacão foi classificado na categoria 5, a mais alta entre a escala de potencial de danos. RICARDO MAKYN / AFP

O olho do furacão Melissa atingiu o solo da Jamaica, no Caribe, no início da tarde desta terça-feira (28), com ventos de até 295 km/h.

O fenômeno alcançou rapidamente a categoria 5, nível máximo da escala Saffir-Simpson, e tornou-se a tempestade mais forte a atingir o país desde que os registros começaram, em 1851.

De acordo com o boletim publicado à tarde pelo Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), o centro do furacão encontrava-se a aproximadamente 35 km ao sul da cidade de Montego Bay, na Jamaica, e a cerca de 370 km ao sudoeste de Guantánamo, em Cuba.

A previsão indica que sistema deve permanecer sobre o território jamaicano até o fim do dia.

Em seu trajeto, o Melissa já provocou estragos e mortes em diferentes áreas do Caribe, como na Jamaica, no Haiti e na República Dominicana, por conta da chuva e do vento severo.

Por onde o Melissa ainda deve passar

Depois de impactar diretamente a Jamaica, o furacão irá se deslocar pelo sudoeste de Cuba na manhã de quarta-feira (29) e continuará em direção ao sudeste das Bahamas.

As Ilhas Turcas e Caicos também estão no caminho esperado da tempestade. A tendência é que o Melissa siga em direção às Bermudas no fim desta semana.

Embora haja uma expectativa de que o sistema perca força à medida que atravessa a Jamaica, ele ainda deve atingir Cuba como um furacão de grande intensidade e extremamente perigoso.

Continuará com característica de furacão forte ao cruzar o sudeste das Bahamas.

O Melissa deve ficar longe da costa dos Estados Unidos. Ele poderá influenciar apenas ondas fortes e pequenas inundações costeiras no leste do país.

Alerta de passagem do furacão:

Jamaica

Províncias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín e Las Tunas

Bahamas (regiões sudeste e central)

Aviso de Tempestade Tropical, impulsionada pelo furacão