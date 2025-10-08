Friozinho cedo, calor à tarde: veja previsão do tempo para quinta-feira no RS

Sol firme, aquele friozinho que pede um casaquinho pela manhã e um leve calor à tarde. Esse é o cenário esperado para quinta-feira (9) em todo o Rio Grande do Sul.
Sem previsão de chuva em nenhuma região, o dia será marcado pelo tempo firme, resultado da atuação de um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar que se desloca pelo oceano.
Em áreas do Norte e da Serra, é esperada maior presença de nuvens, mas sem indicativo de instabilidade.
De acordo com a Climatempo, a temperatura segue mais baixa ao amanhecer, com sensação de frio especialmente na Serra e na Campanha.
Contudo, algumas cidades entre o Oeste, as Missões e o Noroeste podem contar com índices mais elevados e até fazer calor à tarde.
A temperatura mínima oscila entre 5°C e 14°C no Estado, enquanto a máxima, entre 15°C e 27°C, o que garante aquele clima típico da primavera gaúcha — fresco, mas agradável.
- Maçambará: mínima de 11ºC e máxima de 26ºC
- Itaqui: mínima de 11ºC e máxima de 26ºC
- Bom Jesus: mínima de 7ºC e máxima de 20ºC
- Vacaria: mínima de 7ºC e máxima de 17ºC
O que esperar do fim da semana
O tempo não deve mudar na sexta-feira (10). Conforme a Climatempo, continua estável e sem chuva em todo o Rio Grande do Sul.
Pela manhã, a temperatura permanece reduzida e gelada em pontos da Serra.
Contundo, a presença constante do sol durante o dia contribui para a subida dos termômetros à tarde em todas as regiões, mas especialmente na metade oeste do Estado.
O cenário se altera no sábado, com a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, a qual irá estimular a formação de nuvens carregadas pelo interior. A tendência é que provoque pancadas isoladas de chuva.
Ao mesmo tempo, a temperatura se eleva mais, com destaque para Oeste, Noroeste e Centro, onde fica abafado.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (9)
Região Metropolitana
Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 25ºC.
Serra
Quinta-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 9ºC e 23ºC.
Campanha
Região deve observar sol e aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Bagé, as marcas ficam entre 9ºC e 23ºC.
Fronteira Oeste
Tempo ensolarado o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de céu aberto. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 11ºC e 26ºC.
Região Sul
Predomínio de sol entre algumas nuvens nesta quinta-feira. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 11ºC e 22ºC.
Litoral Norte
Sol entre algumas nuvens. À noite, o céu fica com nebulosidade, mas não chove. Em Capão da Canoa, a mínima é de 10ºC, e a máxima, de 21ºC.
Região Central
Dia de sol e aumento de nuvens a partir da tarde. Não há previsão de chuva. Em Santa Maria, mínima de 10ºC e máxima de 25ºC.
Região Norte
Manhã de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 10ºC, e a máxima, de 21ºC.
Região Noroeste
Sol é esperado o dia todo. Nuvens aumentam a partir da tarde. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 25ºC.
*Produção: Carolina Dill