Friozinho cedo, calor à tarde: veja previsão do tempo para quinta-feira no RS

Nuvens aumentam em Porto Alegre a partir da tarde, mas não há previsão de chuva. Jeff Botega / Agencia RBS

Sol firme, aquele friozinho que pede um casaquinho pela manhã e um leve calor à tarde. Esse é o cenário esperado para quinta-feira (9) em todo o Rio Grande do Sul.

Sem previsão de chuva em nenhuma região, o dia será marcado pelo tempo firme, resultado da atuação de um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar que se desloca pelo oceano.

Em áreas do Norte e da Serra, é esperada maior presença de nuvens, mas sem indicativo de instabilidade.

De acordo com a Climatempo, a temperatura segue mais baixa ao amanhecer, com sensação de frio especialmente na Serra e na Campanha.

Contudo, algumas cidades entre o Oeste, as Missões e o Noroeste podem contar com índices mais elevados e até fazer calor à tarde.

A temperatura mínima oscila entre 5°C e 14°C no Estado, enquanto a máxima, entre 15°C e 27°C, o que garante aquele clima típico da primavera gaúcha — fresco, mas agradável.

Maçambará: mínima de 11ºC e máxima de 26ºC

mínima de 11ºC e máxima de 26ºC Itaqui: mínima de 11ºC e máxima de 26ºC

mínima de 11ºC e máxima de 26ºC Bom Jesus: mínima de 7ºC e máxima de 20ºC

mínima de 7ºC e máxima de 20ºC Vacaria: mínima de 7ºC e máxima de 17ºC

O que esperar do fim da semana

O tempo não deve mudar na sexta-feira (10). Conforme a Climatempo, continua estável e sem chuva em todo o Rio Grande do Sul.

Pela manhã, a temperatura permanece reduzida e gelada em pontos da Serra.

Contundo, a presença constante do sol durante o dia contribui para a subida dos termômetros à tarde em todas as regiões, mas especialmente na metade oeste do Estado.

O cenário se altera no sábado, com a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, a qual irá estimular a formação de nuvens carregadas pelo interior. A tendência é que provoque pancadas isoladas de chuva.

Ao mesmo tempo, a temperatura se eleva mais, com destaque para Oeste, Noroeste e Centro, onde fica abafado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (9)

Região Metropolitana

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Quinta-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 9ºC e 23ºC.

Campanha

Região deve observar sol e aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Bagé, as marcas ficam entre 9ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de céu aberto. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 11ºC e 26ºC.

Região Sul

Predomínio de sol entre algumas nuvens nesta quinta-feira. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 11ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Sol entre algumas nuvens. À noite, o céu fica com nebulosidade, mas não chove. Em Capão da Canoa, a mínima é de 10ºC, e a máxima, de 21ºC.

Região Central

Dia de sol e aumento de nuvens a partir da tarde. Não há previsão de chuva. Em Santa Maria, mínima de 10ºC e máxima de 25ºC.

Região Norte

Manhã de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 10ºC, e a máxima, de 21ºC.

Região Noroeste

Sol é esperado o dia todo. Nuvens aumentam a partir da tarde. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 25ºC.