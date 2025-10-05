Ambiente

Frente fria avança pelo RS e traz chuva forte e queda de temperatura no início da semana; confira a previsão para os próximos dias

Tempo firme volta a predominar na terça-feira (7) com o afastamento do sistema meteorológico

Zero Hora

