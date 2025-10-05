Frente fria avança pelo RS e traz chuva forte e queda de temperatura no início da semana; confira a previsão para os próximos dias

Segunda-feira terá chance de temporal com queda de granizo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A semana começa quente e com mais instabilidade pelo Rio Grande do Sul. Isso porque a frente fria, responsável por impulsionar a chuva dos últimos dias, avança pela costa do Estado e favorece a ocorrência de novas tempestades.

A partir do afastamento do sistema meteorológico, uma massa de ar mais frio entra no território gaúcho, o que irá motivar uma queda nos índices dos termômetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade e altos volumes de chuva para todo o território do Rio Grande do Sul entre este domingo (5) e segunda-feira (6).

Conforme o órgão federal, os acumulados podem chegar a 100 milímetros no dia e há chance de vento com até 100 km/h e queda de granizo.

O alerta para temporais é válido até o fim do domingo. Já o que indica perigo para acúmulo de chuva se encerra às 23h59min de segunda-feira.

Leia Mais Justiça mantém decisão que suspende a perfuração de poços artesianos em Viamão

O que esperar da segunda-feira

Conforme a Climatempo, a previsão indica que, na segunda-feira, os gaúchos poderão observar chuva forte, raios, rajadas de vento forte e eventual queda de granizo. A Defesa Civil estima que os acumulados podem variar entre 30 e 70 milímetros no dia.

Na porção sul, a precipitação forte ocorre entre a madrugada e o início da manhã, mas o tempo volta a se firmar já a partir da tarde. Nas demais áreas, há chance de pancadas moderadas a fortes e para a formação de temporais. A instabilidade começa a perder força no final do dia.

A segunda ainda deve iniciar mais abafada, e as marcas podem ultrapassar os 30ºC. A expectativa, contudo, é que a temperatura caia no decorrer das horas com a entrada de uma massa de ar frio.

Qual a previsão para os próximos dias

De acordo com o meteorologia Lucas Mendes, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (CPPMET/UFPel), a massa de ar frio entra pelo sul e se distribui pelas demais regiões ainda no início da semana. É esperada uma queda acentuada da temperatura em comparação aos elevados registros do final de semana.

A presença dessa massa de ar também favorece o retorno do tempo firme ao Estado na terça-feira (7).

— O início da semana vai nos lembrar um pouco do inverno, em que a gente teve temperaturas mais baixas. Não chega a ser como o inverno, mas são temperaturas mais amenas para esse período da primavera. Vai cair bastante — diz o especialista.

Leia Mais MPRS sedia seminário sobre resíduos sólidos, economia circular e descarbonização

A expectativa é que permaneça ameno pelo menos até a quarta-feira (8). Já a partir da quinta-feira (9), as marcas voltam a subir gradativamente e novas áreas de instabilidade se formam com a entrada de umidade e calor no território gaúcho.

— O aumento desse fluxo ajuda na formação de nuvens que devem provocar uma chuva mais fraca setorizada principalmente nas regiões norte e nordeste do Estado ao longo da quinta — aponta Mendes.

Na sexta-feira (10), outras regiões podem observar chuva fraca e isolada. Os volumes devem variar entre 5 e 15 milímetros em grande parte do Estado.