Fim de semana no RS terá virada no tempo com alerta para temporais; confira previsão completa

Os gaúchos terão um final de semana de chuva, com risco de temporais e vento forte. A previsão indica que o sábado (25) será marcado pela instabilidade no Sul e no Centro. Já no domingo (26) as pancadas predominam no norte do Estado e Litoral.

De acordo com a Climatempo, o cenário é motivado pela entrada de calor e umidade, associada ao deslocamento de uma nova frente fria.

Uma frente fria é definida como o deslocamento de uma massa de ar mais frio, que se move para a "frente" e substitui uma massa de ar mais quente

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alertas amarelos, de perigo potencial, para chuva intensa em todo o território gaúcho no fim de semana (entenda como funcionam os alertas abaixo)

Qual a previsão para sábado (25)

O dia será de tempo nublado e com risco de temporais no Oeste, nas Missões, na Campanha, no Sul e no Centro. Na Região dos Vales e no Litoral Médio, são esperadas pancadas de intensidade moderada a forte.

Conforme a Climatempo, na Serra, não se descarta chuva isolada no período da noite. Enquanto isso, o tempo segue estável nas demais regiões.

Temperatura pode chegar aos 35ºC nos vales do Sinos e do Taquari

Maiores acumulados são esperados na porção Oeste. Em Itaqui, volume pode atingir 50 milímetros

Qual a previsão para domingo (26)

A frente fria avança lentamente e favorece cenários para chuva forte e temporais no Norte, no Noroeste, na Serra, no Litoral Norte, na Região Metropolitana, nos Vales e parte do Centro.

No Oeste, na Campanha e no Sul, o tempo volta a estabilizar. A temperatura começa a baixar.

De forma geral, temperatura não se eleva ao longo do dia

Maiores acumulados são esperados na porção Leste e Norte. Volume pode atingir 50 milímetros

Como fica o tempo na sua região neste sábado (25)

Região Metropolitana

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 32ºC.

Serra

Sábado de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 22ºC.

Campanha

Nublado com chuva durante todo dia, com possibilidade de temporal. Em Bagé, as marcas ficam entre 17ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Chove forte pela manhã. A instabilidade se mantém até a noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 25ºC.

Sul

Previsão de sol com muitas nuvens e chuva de manhã. Chance de temporal à tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 19ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Sábado de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Torres, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Tempo nublado com chuva o dia todo. À tarde, possibilidade de temporal. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Dia de sol com períodos de céu nublado. Noite chuvosa. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Predomínio de sol e muitas nuvens de manhã. Chuva forte à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.

Como fica o tempo na sua região neste domingo (26)

Região Metropolitana

Domingo nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muita nebulosidade. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 21ºC.

Serra

Chuvoso durante todo dia. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 18ºC.

Campanha

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 11ºC e 21ºC.

Fronteira Oeste

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, os termômetros variam entre 13ºC e 24ºC.

Sul

Sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 14ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Sol entre nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite. Em Torres, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 21ºC.

Centro

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 23ºC.

Norte

Chuvoso durante todo dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 20ºC.

Noroeste

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Mas as nuvens diminuem e o sol aparece. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 24ºC.