Filhote de quero-quero preso em bueiro é resgatado em Santa Rosa; assista ao vídeo

Mãe e filhote se reencontraram após resgate. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Santa Rosa realizou o resgate de um filhote de quero-quero de um bueiro na rua Teixeira Mendes, no Centro do município. A guarnição encontrou a mãe chamando o filhote no local onde foi encontrado por volta das 7h30min desta quinta-feira (23).

O local onde a ave ficou presa tinha cerca de um metro e meio de profundidade. Na ação, foi utilizada uma pinça de réptil para segurar o filhote e trazê-lo para a superfície.

— Estava só a mãe perto do bueiro chamando ele. Dava pra sentir que ela ficou feliz com o salvamento, os animais têm sentimentos. A gente também fica contente porque todas as vidas importam — contou o comandante da guarnição, sargento Gilberto Rodolfo Leite.