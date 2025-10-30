Ambiente

Segundo ano consecutivo

Desmatamento registra queda de 11% na Amazônia e no Cerrado

Dos nove Estados da Amazônia Legal, apenas o Mato Grosso não registrou redução nos índices de desmatamento, com um aumento de 25% no desmate

Estadão Conteúdo

Paula Ferreira

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS