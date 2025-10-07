Como vai funcionar a composteira comunitária que será instalada no Parque da Redenção, em Porto Alegre

Composteira da Redenção ficará próximo ao Refúgio do Lago. Igapó / Divulgacao

O Parque da Redenção deve receber até o início da próxima semana uma composteira comunitária de grande porte, capaz de processar 200 quilos de resíduos orgânicos por dia, totalizando até seis toneladas por mês. A estrutura deve ser montada próximo ao Refúgio do Lago.

A iniciativa, feita em parceria com a prefeitura da Capital, é da Igapó, startup gaúcha que se dedica ao tratamento desses resíduos de maneira responsável.

Segundo o engenheiro ambiental e fundador da empresa, Artur Ferrari, o projeto também atende a uma lei municipal que prevê a política de implantação de composteiras em parques de Porto Alegre que possuam mais de 10 hectares. No caso da Redenção, há aproximadamente 37,5 hectares.

— A gente resolveu começar pela Redenção com objetivo de que o projeto se expanda para outros parques da cidade no futuro — destacou Ferrari.

Na Capital, a startup já inaugurou uma estrutura semelhante no Centro Administrativo Municipal (CAM). Agora, a empresa quer avaliar o desempenho do equipamento em um local de grande circulação de pessoas.

Conforme o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Silva Pinto Filho, a iniciativa faz parte de algumas estratégias de inovação tocadas pela prefeitura.

O programa Forja de Inovação — que lança editais e ações para estimular novas soluções e negócios de interesse público em áreas estratégicas — é o responsável por aproximar startups da gestão pública.

— No caso da Igapó, ela acabou entrando na dimensão do tratamento de resíduos dos sistemas alimentares. A partir dessa aproximação, a gente propõe às startups que integram a Forja de Inovação, como contrapartida, participem do nosso Living Lab POA, que é um programa de abertura do espaço público de Porto Alegre para testes de soluções inovadoras — disse o secretário.

Como vai funcionar a composteira?

A composteira da Redenção não irá receber resquícios orgânicos do público em geral. A ideia, na verdade, é recolher os resíduos produzidos no próprio parque — nos restaurantes e na Feira Ecológica do Bom Fim, por exemplo — para dar o destino correto. Os mesmos serão tratados no próprio equipamento instalado no parque (entenda o processo abaixo).

O projeto na Redenção deve durar dois anos. Após esse período, para que a composteira permaneça no espaço, será necessária uma nova negociação junto à prefeitura. O objetivo, no entanto, é que o processo seja mantido e possa, inclusive, recolher mais resíduos do parque.

Segundo Artur Ferrari, dois anos é um prazo adequado para realizar testes e promover ações educativas, em que a população possa fazer parte do conceito e até mesmo se sinta estimulada a realizar a sua própria compostagem em casa.

— O objetivo é justamente ser um laboratório vivo. Nós vamos promover ações para doar o adubo que será produzido a partir do tratamento dos resíduos para a população que, apesar de não doar o próprio resíduo, vai poder ganhar e se sentir parte dessa iniciativa — garante Ferrari.

Como será feito o processo de compostagem?

O sistema desenvolvido pela startup será integrado — e instalado em um contêiner, que terá uma espécie de tambor, onde será possível depositar qualquer tipo de alimento vivo.

Após o depósito, o tambor vai girar e, nesse processo, fazer a oxigenação e a mistura. Isso fará com que o resíduo seja compostado e, assim, tratado por microrganismos.

Na sequência, haverá o processo de vermicompostagem, que é a compostagem com minhocas, onde será finalizada a degradação e estabilização desses resíduos.

— Com esse tipo de composteira será possível depositar qualquer tipo de resíduo. Em composteiras domésticas, por exemplo, não é possível colocar alimentos cítricos e restos de alimentos cozidos com sal e gordura, por exemplo — ressalta Artur.

Projeto chegará à COP30

Uma composteira semelhante a que será instalada em Porto Alegre, mas com capacidade de processar até cinco toneladas de resíduos orgânicos por ida, deve ser instalada na COP30. O equipamento também deve permanecer na cidade após a conferência climática, que ocorrerá em novembro, em Belém.