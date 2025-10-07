Ambiente

Iniciativa sustentável
Notícia

Como vai funcionar a composteira comunitária que será instalada no Parque da Redenção, em Porto Alegre

Estrutura, que será montada até o início da próxima semana, irá reaproveitar somente resíduos produzidos no local

Leticia Costa

