Como novo supercomputador pode prever desastres climáticos como a enchente de 2024 no RS

O supercomputador está em fase de testes e de validação, mas já opera no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/Inpe). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) / Divulgação

Um novo supercomputador que promete agilizar e até mesmo antecipar possíveis desastres climáticos está prestes a ser inaugurado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Adquirido em 2024, o equipamento fornecerá informações com maior riqueza de detalhes sobre a previsão do tempo no país, inclusive a de longo prazo. Será capaz, por exemplo, de antecipar desastres climáticos semelhantes à enchente de 2024, que ocorreu no Rio Grande do Sul.

Conforme apuração do g1, ao todo foram investidos mais de R$ 200 milhões no sistema. O modelo da máquina não foi especificado, mas é produzido pela empresa HPE e chegou ao Brasil em maio de 2025.

O supercomputador está em fase de testes e validação, mas já opera no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/Inpe), em Cachoeira Paulista, no Estado de São Paulo. A previsão é que seja inaugurado oficialmente em dezembro deste ano.

O que é um supercomputador

Supercomputador é um tipo de sistema de computação projetado para processar milhões ou até trilhões de informações e cálculos por segundo. Ele é mais rápido e eficiente do que os computadores comuns utilizados no dia a dia.

O Brasil, no contexto de pesquisas sobre o clima, possuía o Tupã, que funcionou de 2010 até este ano, quando foi desligado justamente para a chegada da nova tecnologia.

Em comparação, de acordo com o Inpe, este o novo supercomputador tem capacidade 20 vezes maior de armazenamento de dados e de alta performance.

Prevenção de desastres climáticos

Enchente que inundou área central de Porto Alegre poderá ser prevista a longo prazo. Renan Mattos / Agencia RBS

Esses equipamentos costumam ser essenciais para previsão do tempo, pois conseguem receber e operar milhares de dados oriundos de satélites, radares, estações meteorológicas, entre outros sensores.

Além disso, permitem aprimorar modelos climáticos e simular o comportamento da atmosfera, o que possibilita prever fenômenos de curto (previsão dos próximos dias) e de longo prazo (tendência para meses, estações e anos) com precisão.

Ao considerar a enchente de 2024 que assolou o Rio Grande do Sul, a precipitação estava prevista. No entanto, não era possível ter a dimensão do fenômeno com antecedência, nem saber exatamente quando o evento começaria e qual seria a região mais atingida.

O novo supercomputador identifica padrões perigosos com elevado nível de detalhamento e uma margem de tempo maior para emissão de alertas às regiões possivelmente afetadas.

Assim como o Tupã, o novo equipamento será nomeado. Nos próximos dias, o Inpe irá lançar nas redes sociais do órgão um concurso para a escolha.

Capacidade do supercomputador:

Processamento seis vezes mais rápido de dados meteorológicos e climáticos

Previsões geradas em minutos — antes, levavam até três horas

Capacidade de armazenamento 24 vezes maior permite modelos mais detalhados

Precisão para indicar a hora e o minuto em que eventos devem ocorrer