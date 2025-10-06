Ambiente

Avanços na previsão
Notícia

Como novo supercomputador pode prever desastres climáticos como a enchente de 2024 no RS

Equipamento adquirido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) promete identificar padrões do clima com elevado nível de detalhamento a longo prazo

Zero Hora

